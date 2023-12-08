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國中女生誤刷兒童卡遭罰票價50倍 家長不滿抗議
台北市一名國中女學生日前搭乘捷運時，不小心誤刷了弟弟的兒童卡，眼尖的站務發現票價少收12元，出站時攔下要求補應付票價50倍金額共1000元，女學生家長不滿投訴。北捷回應，已接到家長表達意見，目前依照程序處理中。
據了解，該位女學童先搭公車再轉乘捷運西門站返家，入站刷卡時，口袋的兩張卡片，不慎拿到弟弟的兒童卡刷閘門，由於兒童卡的嗶卡聲不同，因此被站務人員攔下，現場要求繳交1000元罰款，並致電家長。
女學童家長質疑，當下女兒有說明解釋，但是站務人員沒有理會，認為應該先行勸導，造成女兒心理陰影。
北捷表示，因為一般學生沒有優惠，兒童卡則是享有4折優惠，有冒用的疑慮，女學童違反「大眾捷運法」第49條，依基本車資20元的50倍，違約金1000元，因為是為成年，所以致電家長；目前依照程序處理中。
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