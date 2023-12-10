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今年聖誕怎麼過？快直奔這10大超夯聖誕景點 感受聖誕氛圍！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
今年聖誕怎麼過？快直奔這10大超夯聖誕景點，感受聖誕氛圍！ 圖片來源/unsplash
今年聖誕怎麼過？快直奔這10大超夯聖誕景點，感受聖誕氛圍！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「聖誕景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的聖誕景點排行。

隨著時間越接近年底，全台各地都逐漸散發出聖誕氛圍，除了街道上出現華麗的聖誕樹之外，許多商家、百貨也會特意進行相關佈置和裝飾，增添節慶氣息、更成為吸引民眾爭相踩點的聖誕打卡景點。

新北耶誕城活動豐富吸大批人潮 屏東聖誕節主題多元還有免費拍貼機

▲ 全台TOP10聖誕景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 全台TOP10聖誕景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「聖誕景點」相關話題的討論，發現「新北耶誕城」為全台最受關注的聖誕景點。新北耶誕城為地方政府主辦的大型耶誕活動，除了有廣大的展區與遊樂設施外，還有一系列的相關活動如「巨星耶誕演唱會」、「跳蚤市場」等，每年皆吸引大批觀光客前往朝聖。

而今年的耶誕城也於日前正式亮燈開跑，有部落客就分享必拍打卡點，包括「琉星光廊」、「金彩華爾滋光」、「紫藤精靈光廊」等，指出耶誕城周邊佈置賞心悅目，適合取景拍照，吸引民眾回覆道「這次的燈飾弄得都挺漂亮的耶」、「今年耶誕樹變蠻漂亮的，我覺得可以去拍一下照」。

不過，也有網友指出位於板橋的耶誕城年年造成交通阻塞，打趣道「放過板橋人吧，回家搞得跟鮭魚迴游一樣」、「發亮竹筍撒旦城，板橋人的惡夢」，認為因大批遊客湧入的緣故，板橋每到聖誕節前後都會被擠得水泄不通，對該地居民而言相當不便。

而位於南台灣的「屏東聖誕節」也是不少男男女女喜愛的景點。屏東聖誕節包含「燈光展演」、「浪漫下雪」、「聖誕老人出任務」、「歡樂拍貼機」等主題活動，除了能夠欣賞繽紛的燈飾與大型聖誕裝置，還能使用免費拍貼機留下紀念，吸引不少民眾拜訪，表示「來閒晃一下真的很不錯呢，也是個約會的好場所」、「每年都很期待屏東公園的聖誕燈會」，更有網友特意南下踩點。

此外，「南紡購物中心」今年則與LINE Pay合作，打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，讓網友直呼「熊大聖誕樹真的太可愛啦」，還有「燈光秀」與「雪花秀」可以欣賞，相當推薦想感受聖誕氣息的人到附近晃晃。

聖誕將至，你是否已經想好如何度過了呢？還沒頭緒的話，不妨參考以上網友熱議的聖誕景點，並揪上家人或三五好友一同前往，除了親臨體驗節慶氛圍外，也能夠順便至外縣市走走，共度歡樂佳節！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「聖誕景點」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01~2023/11/20，近一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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