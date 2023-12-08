疫後加速機場整建 高雄機場新航廈前期工程月底前發包

疫後觀光回流也帶動航空業復甦，交通部民用航空局今表示，疫情期間陸續完成台中、台東、南竿等機場相關建設；疫後也持續推動高雄與離島機場建設，其中，高雄機場新航廈計畫是近年除桃園機場第三航廈外，國內最大的航廈建設計畫，前期的東側立體停車場工程、A滑行道北移工程預計12月底至明年第一季陸續發包。

民航局表示，目前轄下共有16處機場，疫情期間利用航班大量減少的空檔，加速推動機場建設，今年5月完成南竿機場航廈整修與第二航廈新建工程；7月完成台中機場既有航廈整體改善工程；11月完成台東機場滑行道與機坪道面整建工程，未來可起降大型航機，有助推動國際包機，後續將再投入7.36億元整建跑道，預計明年6月發包。

民航局場站工程組長林宏憲也說，北竿、蘭嶼等離島機場改善計畫也進入收尾階段，北竿航空站站前停車場已完成結構體工程，預計明年6月完成周邊景觀美化後啟用；蘭嶼機場跑道整建工程已陸續分階段完成道面整建，也可望在明年6月完工。

林宏憲指出，高雄機場新航廈計畫前期工程包括東側立體停車場工程、A滑行道北移工程，均已完成基本設計，其中東停統包已完成招標，月底前將發包，工程經費19.8億元，將興建地上5層、地下1層立體停車場，並整建拆除周邊老舊建築物、遷移變電站及增設太陽能板等；A滑行道北移統包工程經費約28.2億元，也將一併更新機坪鋪面及管線，預計明年3月發包。

另外，他表示，，由日本大師團紀彥設計的七美、望安、綠島、蘭嶼四處機場門戶意象改善計畫，已經公告招標，總工程經費11.5億元，預計明年2月發包。道面逐漸老化的金門機場，也預計投入23億元經費，如獲行政院同意，可望在2025年啟動。