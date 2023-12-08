快訊

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後加速機場整建 高雄機場新航廈前期工程月底前發包

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高雄機場新航廈鳥瞰圖。圖／民航局提供
高雄機場新航廈鳥瞰圖。圖／民航局提供

疫後觀光回流也帶動航空業復甦，交通部民用航空局今表示，疫情期間陸續完成台中、台東、南竿等機場相關建設；疫後也持續推動高雄與離島機場建設，其中，高雄機場新航廈計畫是近年除桃園機場第三航廈外，國內最大的航廈建設計畫，前期的東側立體停車場工程、A滑行道北移工程預計12月底至明年第一季陸續發包。

民航局表示，目前轄下共有16處機場，疫情期間利用航班大量減少的空檔，加速推動機場建設，今年5月完成南竿機場航廈整修與第二航廈新建工程；7月完成台中機場既有航廈整體改善工程；11月完成台東機場滑行道與機坪道面整建工程，未來可起降大型航機，有助推動國際包機，後續將再投入7.36億元整建跑道，預計明年6月發包。

民航局場站工程組長林宏憲也說，北竿、蘭嶼等離島機場改善計畫也進入收尾階段，北竿航空站站前停車場已完成結構體工程，預計明年6月完成周邊景觀美化後啟用；蘭嶼機場跑道整建工程已陸續分階段完成道面整建，也可望在明年6月完工。

林宏憲指出，高雄機場新航廈計畫前期工程包括東側立體停車場工程、A滑行道北移工程，均已完成基本設計，其中東停統包已完成招標，月底前將發包，工程經費19.8億元，將興建地上5層、地下1層立體停車場，並整建拆除周邊老舊建築物、遷移變電站及增設太陽能板等；A滑行道北移統包工程經費約28.2億元，也將一併更新機坪鋪面及管線，預計明年3月發包。

另外，他表示，，由日本大師團紀彥設計的七美、望安、綠島、蘭嶼四處機場門戶意象改善計畫，已經公告招標，總工程經費11.5億元，預計明年2月發包。道面逐漸老化的金門機場，也預計投入23億元經費，如獲行政院同意，可望在2025年啟動。

桃園機場 停車場

延伸閱讀

機場採檢逾半數流感 …僅驗出1例黴漿菌 羅一鈞：不意外

竹市香山國小校舍新建工程暫停3年 高虹安宣布重新啟動

高市林園海岸展風貌 投2.4億114年完工

高市把關管挖工程竣工圖資品質 有效支援災害應變

相關新聞

周末各地好天氣 下周這天鋒面影響北台灣一口氣降7度

中央氣象署指出，明天到下周一都是穩定天氣，白天高溫26至30度，各地溫暖舒適，但清晨低溫西半部及東北部約降到16至18度...

國人年吃3500萬顆 硝苯地平成分降血壓藥恐致腦梗塞

使用降血壓藥物的民眾注意，衛福部食藥署今公布，含「nifedipine」成分藥品用於治療高血壓，恐導致腦部「血液灌流」，...

600萬國際觀光客將達標 交長：不管有無陸客明年要拚1200萬人次

疫後觀光復甦，各國都盼迎接國際觀光客，蔡英文總統今出席第11屆金質旅遊行程頒獎典禮表示，今年600萬人次國際觀光客再過一...

全台8條食米教育遊程 台中車籠埔國小學童搶先體驗

農業部農糧署推廣食米教育遊程，全台規畫北、中、南、花東共8條路線，其中苗栗縣山水米公司的「山水米-玩米主義」被選為中北區...

前11月新生兒12萬3992人 全年有望保13萬關卡但恐創新低

內政部最新統計，今年11月底台灣人口總數2341萬5008人，其中新生兒出生數累積12萬3992人，若依每月平均新生兒出...

國台辦宣布第二波鳳梨釋迦輸陸名單 農業部樂觀其成

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天公布2波鳳梨釋迦輸陸名單，有34家包裝廠、1263個果園，通過大陸海關總署註冊登記，大陸國台辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。