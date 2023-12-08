影／虎航、樂天桃猿再度聯手出擊 彩繪二號機今首航

台灣虎航與Rakuten Monkeys今天再度推出聯名彩繪二號機，繼2021年推出首架聯名彩繪機並獲得各界熱烈迴響，今天彩繪二號機初次亮相並執飛桃園─新潟航線，為了慶祝聯名彩繪二號機首航，特別在桃園機場的B6候機室舉辦首飛慶祝活動，和搭乘首航班的旅客共同歡度這值得紀念的一刻。

彩繪二號機首飛慶祝活動由樂天女孩十元、卉妮、宋宋、慧慧帶來的熱情啦啦隊應援舞蹈開場，台灣虎航董事長陳漢銘及Rakuten Monkeys副董事長暨領隊川田喜則也特別前來共同見證，雙方期盼藉由聯名彩繪二號機的推出，完美傳達出台灣虎航的活力及熱情，以及Rakuten Monkeys的熱血應援氛圍。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航與Rakuten Monkeys的彩繪二號機今天進行首航從台灣到新潟，台灣虎航與Rakuten Monkeys的合作從2020年就開始，當時是疫情最嚴峻的時候，但是兩個年輕的團隊希望藉由兩邊的結合，讓10號隊友、棒球迷、航空迷及各位旅客能將兩個品牌牢牢記得，並在疫情過後用二號機來展現雙方深厚的友誼以及未來的延續。

為了慶祝彩繪二號機首航，特別由樂天女孩十元以及慧慧進行登機廣播，而今日所有搭乘首飛航班的旅客，皆可獲得由樂天女孩宋宋及卉妮發放的小禮物，內容包括台灣虎航和Rakuten Monkeys聯名推出的限量夢想馬克杯、精美口罩組和首航紀念明信片。

今天首航的聯名彩繪二號機，延續一號機的設計概念，再度採用Rakuten Monkeys吉祥物Rocky握拳姿勢來作為主視覺，營造出滿滿的應援活力，同時也把Rakuten Monkeys的球隊logo移至機身前方更醒目的位置。

台灣虎航表示未來一個月內，除了桃園-新潟航線外，桃園─名古屋、桃園─大阪關西、桃園─沖繩那霸、桃園─首爾仁川都有機會可以搭乘到任一架聯名彩繪機，短期間內有計劃搭乘這些航線的旅客，或許就有機會近距離感受聯名彩繪機滿滿的元氣活力。