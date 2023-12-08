小學生咳嗽發燒3天後背部驚現「大面積紅斑」 醫警告：黴漿菌引起

中國大陸黴漿菌疫情升溫，台灣也傳出有兒童感染的案例，讓家長們憂心忡忡。兒童感染科醫師顏俊宇表示，近期有名小學生因咳嗽及發燒等症狀就醫，幾天後背部甚至出現大面積紅疹，確定是黴漿菌引起的多型性紅斑。

顏俊宇昨（7）日在臉書發文提到，日前一名小學生剛開始有咳嗽的狀況，2、3天後出現發燒、全身疲憊症狀，甚至身體出現熱熱脹脹的紅疹。就醫診斷後，確認這名孩童最近並未有皰疹病毒感染病史，讓顏俊宇懷疑是黴漿菌感染，因此給予日舒、抗過敏等藥物治療。

沒想到，過了1、2天後，孩童身上的疹子呈現標靶型態，還蔓延到臉部，因此再次回診。顏俊宇透過檢查孩童口腔黏膜，並未受到影響，確認疹子為多型性紅斑，因此持續以日舒、抗過敏等藥物醫治。所幸，5天後再次回診，疹子已經退得差不多，咳嗽狀況也已減緩許多，結束這段驚悚的病程。

該名病童先是出現咳嗽、發燒，幾天後背部出現多形性紅斑。圖片來源／擷自顏俊宇臉書

顏俊宇指出，感染黴漿菌的病人有25%會出現皮膚紅疹，這些病患在感染前期，會陸續出現咳嗽、倦怠、發燒等症狀。至於疹子的型態可能形成麻疹、水泡，或是像上述孩童成標靶的形狀，有的人甚至會口腔潰瘍。不過，只要經過抗生素、抗組織胺、類固醇等治療，大部分都能有效改善，只有極少數的病人會因皮膚、口腔嚴重潰瘍須住院治療。

顏俊宇提到，會發生多型性紅斑，大多與感染病毒後產生免疫反應有關，其中最主要由疱疹病毒50%引起，黴漿菌（10%）、EB病毒、流感、腺病毒、組織漿菌等感染也有機會誘發，除此之外，也需要考慮藥物過敏（5%）及疫苗等原因。