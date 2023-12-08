台斐諮商同意開放萊武卡港卸魚 縮短漁獲卸售時程

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
斐濟萊武卡港(Levuka)罐頭廠碼頭卸魚實況。圖／漁業署提供
斐濟萊武卡港(Levuka)罐頭廠碼頭卸魚實況。圖／漁業署提供

台灣遠洋漁船作業水域包括南太平洋在內的三大洋漁場，台灣與斐濟108年簽署漁業合作備忘錄，承諾共同打擊非法漁業並促進雙方漁業發展，這次雙方利用中西太平洋漁業委員會 (WCPFC)在12月4日至8日在庫克群島拉羅湯加 (Rarotonga) 召開第20屆年會的機會進行諮商，我方回應斐方及我國遠洋漁船海外作業需求，同意開放萊武卡港(Levuka)為我漁船卸魚轉載指定港口，可提升我國遠洋漁業產業競爭力、促進當地經濟發展。

農業部漁業署表示，斐濟位處南太平洋，鄰近長鰭鮪漁場，首府蘇瓦港 (Suva) 為我國太平洋作業漁船目前的卸魚或轉載指定港口，並為重要整補基地。

漁業署說，這次我方同意開放得萊武卡港，是斐濟重要水產品加工區，位處蘇瓦港東北方40公里，在此卸魚有助縮短運送時程，降低運輸成本，並可直接利用該港區設備進行加工、凍儲、轉運及整補，減少重返漁場所需時間，也可促進萊武卡地區經濟發展，同時舒緩蘇瓦港作業壓力。

漁業署表示，斐濟為聯合國糧農組織 (FAO) 港口國措施協定簽署國，將依法履行對我國入港船隻漁獲查察責任，並同意我國執檢人員於港口執行檢查任務，以落實船旗國監管職責；雙方分別善盡港口國與船旗國之責，確保我漁獲合法性，為國際間合作杜絕IUU之最佳實踐。

漁業署說，開放斐濟萊武卡港供我國籍遠洋漁船前往卸魚轉載，將縮短我國太平洋鮪延繩釣作業船隻漁獲卸售時程，並有助提振當地經濟，互蒙其利。

斐濟地理位置(紅線區域)。圖／漁業署提供
斐濟地理位置(紅線區域)。圖／漁業署提供

斐濟 漁業署

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