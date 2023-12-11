快訊

總統大選抽籤…歷屆抽中「這號次」當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別

MLB／大谷翔平為何情定道奇？ 日媒曝5項關鍵因素

王鴻薇用媒體林智堅照作梗圖挨告侵害著作權 檢不起訴原因曝光

350元內的超佛地獄禮物？ 他扛好市多「神物」 網友直呼好想要

文／ 陳志華

一年一度的聖誕節即將來臨，肯定少不了跟朋友們聚會玩交換禮物，就有一名網友在社群上分享，和朋友約好要玩交換禮物，而且規定禮物的金額要控制在300至500元以內，結果抽到禮物之後卻讓他笑不出來。

網友表示，抽到禮物的時候，覺得禮物的份量相當大還很厚重，滿心期待地拆開禮物，發現竟然是好市多販售的「舒潔三層抽取式衛生紙」，當下覺得非常傻眼，卻看到身旁的朋友全都笑到不行，等到聚會結束之後，提著一大袋的衛生紙去搭捷運，站在擁擠的捷運車廂裡，網友表示：「真的很想放生衛生紙」。

圖／截取Costco好市多商品經驗老實說
圖／截取Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出立即引起熱議，許多網友紛紛表示：「這禮物超棒! 你不要就送我」、「衛生紙超實用的」、「衛生紙可以從聖誕節用到端午節」、「我去好市多必買舒潔衛生紙」、「三層衛生紙，用過就回不去了」、「我朋友也用舒潔衛生紙當交換禮物，結果是全場最多人想要的大禮」。

圖／截取Costco好市多商品經驗老實說
圖／截取Costco好市多商品經驗老實說

舒潔三層抽取式衛生紙 蟬聯好市多「不敗」熱銷商品

好市多熱銷商品百百種，根據網路上調查，許多網友都推薦「舒潔三層抽取式衛生紙」，絕對是好市多必買商品之一。擁有三層蓬厚設計、觸感細緻手感柔軟、不添加螢光劑等特點，送禮自用兩相宜，實用性跟CP值絕對完勝。每次好市多推出會員優惠檔期，都可以看到每個人的購物車都塞好塞滿「舒潔三層抽取式衛生紙」，可說是歷久不衰的神級熱銷商品。

圖／李清宇攝影
圖／李清宇攝影

好市多購物有撇步 鎖定這些時間點消費才最優惠！

好市多不定期推出商品優惠訊息，就有網友表示：「好市多有超多商品，都很適合拿來當交換禮物」，近期即將迎來聖誕節、跨年等重要節日，各大賣場紛紛祭出促銷活動，為搶攻這波商機，好市多提供多項期間限定特價商品，吸引不少民眾前往賣場掃貨。

把握年末會員限時優惠 衛生紙每串折價70元

把握年末最殺優惠檔期，好市多12月會員日，購買「舒潔三層抽取式衛生紙」，原價419元，每串折扣70元，折價後價格為349元，優惠時間自12月11日至12月24日止。

圖／李清宇攝影
圖／李清宇攝影

相關新聞

新年大掃除！清廚房斷捨離 「陳年三物」別猶豫立刻說再見

年關將至，每到了這個時候，無論是公司行號還是家庭住戶，都迎來即將除舊佈新，好好大掃除的時候。而在清理家中時，碰到一些已經派不上用場的東西，更可能需要發揮「斷捨離」的精神，下定決心丟掉。日本網站「saita」最近就分享，在整理廚房時，哪三件東西該直接捨棄了。

影／橘色惡魔高雄快閃演出 吸引上千粉絲爭睹

日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」昨天在高雄時代大道演出，吸引8.5萬人到場觀賞引起熱烈迴響，今天早上再度快閃演出，雖然只...

周六強冷空氣2波段南下 可能冷到下周四 專家提醒預做準備

今天各地依然溫暖，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，北部、東半部高溫27-29度，中南...

總統立委大選倒數登場 台鐵加開81列次、12月15日開賣

2024總統及立委選舉定於1月13日，台鐵局今天宣布1月12日至15日，為期4天加強疏運，全線加開各級列車總計81列次，...

高溫上看33度 吳德榮：周六極地大陸氣團逼近 恐濕冷近1周

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天高壓迴流影響，各地為晴時多雲，東半部偶有...

農業區域冷鏈物流部分進度落後 陳駿季分析是這些原因

農業部獲行政院支持，投入140億元預算推動冷鏈政策，預計建置國際保鮮物流中心2處、區域冷鏈物流中心8處、改善外銷檢疫處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。