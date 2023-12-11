350元內的超佛地獄禮物？ 他扛好市多「神物」 網友直呼好想要

一年一度的聖誕節即將來臨，肯定少不了跟朋友們聚會玩交換禮物，就有一名網友在社群上分享，和朋友約好要玩交換禮物，而且規定禮物的金額要控制在300至500元以內，結果抽到禮物之後卻讓他笑不出來。

網友表示，抽到禮物的時候，覺得禮物的份量相當大還很厚重，滿心期待地拆開禮物，發現竟然是好市多販售的「舒潔三層抽取式衛生紙」，當下覺得非常傻眼，卻看到身旁的朋友全都笑到不行，等到聚會結束之後，提著一大袋的衛生紙去搭捷運，站在擁擠的捷運車廂裡，網友表示：「真的很想放生衛生紙」。

圖／截取Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出立即引起熱議，許多網友紛紛表示：「這禮物超棒! 你不要就送我」、「衛生紙超實用的」、「衛生紙可以從聖誕節用到端午節」、「我去好市多必買舒潔衛生紙」、「三層衛生紙，用過就回不去了」、「我朋友也用舒潔衛生紙當交換禮物，結果是全場最多人想要的大禮」。

圖／截取Costco好市多商品經驗老實說

舒潔三層抽取式衛生紙 蟬聯好市多「不敗」熱銷商品

好市多熱銷商品百百種，根據網路上調查，許多網友都推薦「舒潔三層抽取式衛生紙」，絕對是好市多必買商品之一。擁有三層蓬厚設計、觸感細緻手感柔軟、不添加螢光劑等特點，送禮自用兩相宜，實用性跟CP值絕對完勝。每次好市多推出會員優惠檔期，都可以看到每個人的購物車都塞好塞滿「舒潔三層抽取式衛生紙」，可說是歷久不衰的神級熱銷商品。

圖／李清宇攝影

好市多購物有撇步 鎖定這些時間點消費才最優惠！

好市多不定期推出商品優惠訊息，就有網友表示：「好市多有超多商品，都很適合拿來當交換禮物」，近期即將迎來聖誕節、跨年等重要節日，各大賣場紛紛祭出促銷活動，為搶攻這波商機，好市多提供多項期間限定特價商品，吸引不少民眾前往賣場掃貨。

把握年末會員限時優惠 衛生紙每串折價70元

把握年末最殺優惠檔期，好市多12月會員日，購買「舒潔三層抽取式衛生紙」，原價419元，每串折扣70元，折價後價格為349元，優惠時間自12月11日至12月24日止。