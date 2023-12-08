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失智論壇／長輩誤入詐騙陷阱 做好這三件事防患未然

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
富邦人壽法律事務部律師陳力瑄。記者曾吉松／攝影
富邦人壽法律事務部律師陳力瑄。記者曾吉松／攝影

長輩接到推銷電話，稱「具潛力」的未上市櫃股票穩賺不賠，執意要匯款進場，家人勸阻仍不聽，起了嚴重爭執；詐騙集團謊稱是檢察官，要求長輩配合調查並解約保單、交付提款卡及密碼，結果保單老本遭領光；「猜猜我是誰......」謊稱是姪女、外甥的假親友來電換了新手機，加入LINE互為好友，長者誤以為真，對方持續問候或貼圖聯繫，取得信任後，開始用各種方式借錢、騙錢。

詐騙案件層出不窮，造成民眾財物損失，65歲以上的受詐騙人數亦逐年增加，失智者更是有心人士覬覦的對象。聯合報健康事業部與瑞智社會福利基金會舉辦「2023國際失智照護論壇」邀請到各專家學者分享失智後的照護應變，包含財務規畫。

富邦人壽法律事務部律師陳力瑄說，金融剝削議題，中老年人成為詐騙分子的目標，主要是抓住受害人接電話時的心理狀況，假冒機關人員登門入室、假借親友名義借錢周轉、半哄半騙購買金融產品等。

失智長輩因判斷力退化，容易被各種話術誘騙，提供個資或匯款、投資，甚至將房產便宜賣出或贈與他人，這類事件時所有聞。陳力瑄表示，詐騙手法一開始通常是從小金額開始，取得被害人的信任後，接著可能發生轉移帳戶、房地產過戶、被當人頭帳戶等，當家屬發現時，金錢財產已被挪用。

擔憂害怕失智長輩被騙怎麼辦？陳力瑄強調，當發現家人有疑似失智病徵時，應立即就醫累積病歷或診斷證明，同時至財團法人聯合徵信中心網頁下載「當事人辦理註記申請書」，向金融機構申請「不再申辦信用卡及貸款」等業務。失智者申請辦理「金融註記」的用意，可保護失智者的財務安全，並防範被冒名或是不法操作。

若長輩認知程度比一般人稍弱，但生活仍可自理，可以向法院聲請「輔助宣告」，由法院選出一位輔助人協助受輔助宣告的失智者行使法律上的行為，例如消費借貸、訴訟行為等，皆要經過輔助人的同意才生效。若是精神障礙或其他心智缺陷導致失智者無法對外表達，建議聲請「監護宣告」，由監護人擔任法定代理人，執行受監護宣告人的生活、護養療治及財產管理。

做好財務保障及規畫，是失智家庭要面對的重要課題，當發現家中長輩在認知與判斷上有異常時，盡早就醫治療，並採取適當的法律處置措施，設下防火牆維護財產安全。

※此次論壇由瑞智社會福利基金會、聯合報健康事業部主辦；贊助夥伴富邦人壽；行動響應夥伴吉晟生技、采鋐健康整合集團、皇嘉；以及各界夥伴共同參與，包括支持夥伴：台灣失智症協會、中山醫學大學附設醫院、失智時空記憶的旅人；倡議夥伴：元氣網、台灣安寧緩和醫學會、屏東基督教醫院、一粒麥子社福基金會、天主教失智老人社會福利基金會、切膚之愛社會福利基金會、畢嘉士基金會、醫療財團法人門諾醫院

失智症 長輩 詐騙集團

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