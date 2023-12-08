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600萬國際觀光客將達標 交長：不管有無陸客明年要拚1200萬人次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖為旅客入境。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
圖為旅客入境。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

疫後觀光復甦，各國都盼迎接國際觀光客，蔡英文總統今出席第11屆金質旅遊行程頒獎典禮表示，今年600萬人次國際觀光客再過一周就會達標，希望業者持續提升產品品質，擦亮台灣這塊招牌。交通部長王國材也說，12月15日預計就會達到600萬人次國際觀光客目標，明年不管陸客要不要來，都要達1200萬人次目標。

疫後不少民眾熱衷國內外旅遊，又擔心選到低價、品質不佳的行程。中華民國旅行業品質保障協會為改善惡性削價競爭，連續11年舉辦金質旅遊行程選拔，今年評選分為「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」3大類，選出74條價格合理、內容透明及旅客滿意的行程。另也增加第一屆品保優旅選獎項，讓不同定位產品都能獲肯定。

蔡英文表示，今年獲獎行程數量倍數增加，讓國內外旅客看見台灣美麗風景，感謝品保協會多年支持政府政策，讓旅客及業者達到互信雙贏。這幾年觀光業遭遇疫情將危機化為轉機，政府跟業界合作整合觀光資源、提升國旅品質，迎接國際旅客到來。

蔡英文指出，感謝大家配合政府政策度過疫情，現在是疫後起飛時刻，今年國際觀光客600萬人次再過一周就會達標，許多國家來台人數也邁向疫情前水準；國際觀光組織及線上平台數據也顯示，台灣旅遊目的搜尋熱度急遽上升 。政府會持續推動各項政策，希望業者持續提升產品品質，增加觀光吸引力，擦亮台灣這塊招牌。

王國材表示，今天從191個行程中選出74條行程，接下來都要打「國際盃」，未來國際觀光客來都要走這些行程，觀光署也會全力幫忙行銷獲獎行程。過去3年觀光業非常辛苦，大家保持動能沒被疫情擊敗，現在旅行社家數甚至比疫情前多，代表大家對台灣觀光有信心。

王國材也說，現在國際觀光都開放，明年3月1日不管對岸怎麼回應，兩岸觀光團就直接開放，這段時間大家可以好好準備，包括跟大陸當地業者的合作接洽，先前也聽旅行業者說很多領隊、導遊都跑去開Uber，現在要趕快找回來，明年3月歡迎旅客來，同時也歡迎民眾出去走走。

另外，他也說，12月15日預計就會達到今年600萬人次國際觀光客目標，他也給觀光署長周永輝一個任務，明年不管陸客要不要來，都要達1200萬人次目標，現在行政院也召開振興觀光諮詢會議，把各部資源整合，大家一起動起來拚觀光。

品保協會理事長張永成表示，觀光受疫情衝擊是海嘯第一排，政府推出一連串振興紓困，讓業界度過難關。另也感謝政府回應業界需求，先遞出橄欖枝，明年3月解除赴陸旅遊禁團令。今年金旅獎有4特色，包括產業提升跟淨零轉型使命、國際化、增加獎項，並聚焦中南部及中小型業者，讓更多業者受惠、大力協助獲獎業者行銷。

蔡英文總統今出席第11屆金質旅遊行程頒獎典禮，勉勵觀光業者持續提升產品品質，擦亮台灣這塊招牌。記者周湘芸／攝影
蔡英文總統今出席第11屆金質旅遊行程頒獎典禮，勉勵觀光業者持續提升產品品質，擦亮台灣這塊招牌。記者周湘芸／攝影

疫情 蔡英文 王國材 陸客 觀光署

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