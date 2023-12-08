募款急凍！7-ELEVEN攜手10家公益團體ibon、App捐款滿額限量送贈禮

今年氣候偏暖冬，社福寒冬卻提早來臨，歲末活動缺乏經費，7-ELEVEN發揮通路影響力，首次結合逾6,800家實體門市的ibon便利生活站及破1700萬會員的OPEN POINT App，推出「2023年歲末感恩募款串聯活動」，12月11日至12月15日串聯年末有迫切經費需求的10家指定公益團體，民眾使用ibon或OPEN POINT App單筆捐款滿1,000元（含以上）即贈100元7-ELEVEN商品卡，限定前2,000名捐款者。

部分公益團體受到大環境影響，照顧需求增加、募款金額卻不如以往，像是博幼基金會仍短缺近千萬的課輔經費幫助資源不足家庭的學童，創世基金會今年10月則較去年同期捐款銳減800萬，重創寒士年禮經費需求，基督教芥菜種會則為資源匱乏的兒少募集「新春圍爐紅包」。

7-ELEVEN做為全台最大公益募款平台，看到長期合作的公益團體亟需經費挹注，主動串聯線上線下募款機制，自12月11日至12月15日攜手創世基金會、博幼基金會、基督教芥菜種會等10家公益團體，發起「2023年歲末感恩募款串聯活動」，希望透過ibon及OPEN POINT App線上捐款的便利捐款管道，幫助團體一起度過寒冬，提供社區服務網絡最綿密的「公益友善商店」最溫暖的支持。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台透過門市零錢捐、ibon便利生活站、商品認捐、OPEN POINT App公益捐點及捐款等，打造多元且便利的公益募款管道，讓愛心全年無休，35年來已支持超過百家社福團體、社會企業並幫助上千萬人次，今年整體勸募金額更較去年同期成長1.7倍（含緊急募款）。