募款急凍！7-ELEVEN攜手10家公益團體ibon、App捐款滿額限量送贈禮
今年氣候偏暖冬，社福寒冬卻提早來臨，歲末活動缺乏經費，7-ELEVEN發揮通路影響力，首次結合逾6,800家實體門市的ibon便利生活站及破1700萬會員的OPEN POINT App，推出「2023年歲末感恩募款串聯活動」，12月11日至12月15日串聯年末有迫切經費需求的10家指定公益團體，民眾使用ibon或OPEN POINT App單筆捐款滿1,000元（含以上）即贈100元7-ELEVEN商品卡，限定前2,000名捐款者。
部分公益團體受到大環境影響，照顧需求增加、募款金額卻不如以往，像是博幼基金會仍短缺近千萬的課輔經費幫助資源不足家庭的學童，創世基金會今年10月則較去年同期捐款銳減800萬，重創寒士年禮經費需求，基督教芥菜種會則為資源匱乏的兒少募集「新春圍爐紅包」。
7-ELEVEN做為全台最大公益募款平台，看到長期合作的公益團體亟需經費挹注，主動串聯線上線下募款機制，自12月11日至12月15日攜手創世基金會、博幼基金會、基督教芥菜種會等10家公益團體，發起「2023年歲末感恩募款串聯活動」，希望透過ibon及OPEN POINT App線上捐款的便利捐款管道，幫助團體一起度過寒冬，提供社區服務網絡最綿密的「公益友善商店」最溫暖的支持。
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台透過門市零錢捐、ibon便利生活站、商品認捐、OPEN POINT App公益捐點及捐款等，打造多元且便利的公益募款管道，讓愛心全年無休，35年來已支持超過百家社福團體、社會企業並幫助上千萬人次，今年整體勸募金額更較去年同期成長1.7倍（含緊急募款）。
7-ELEVEN自2019年起部署公益數位轉型，陸續領先同業推雙公益捐點、App捐款訂閱等服務，7-ELEVEN今年首創「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，本期抽中的1名10萬點OPEN POINT點數幸運得主，更主動響應OPEN POINT公益捐點，將得獎所獲得的3萬點數（相當於3萬元等值金額）捐贈給公益團體，期望能將這份幸運化成愛心善舉，也能感染更多人支持公益。下一輪OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動將於明年1月初開獎，呼籲消費者一起響應，也能將免費獲得的點數傳贈給公益團體幫助更多有需要的人。
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