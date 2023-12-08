苗栗市一家4口洗澡一氧化碳中毒 大千高壓氧治療改善

苗栗市黃姓人家昨天傍晚輪流洗澡後，陸續出現嘔吐及頭暈，包括老婦及年輕孫輩，原以為是感冒，但其中22歲男子意識不清又叫不醒，家人趕緊叫救護車送往大千醫院急診，檢查發現一家四口血中一氧化碳中毒濃度高於25至40%，立即安排高壓氧治療，經治療後黃姓男子恢復意識，其他3人狀況也獲得改善。

大千綜合醫院高壓氧中心醫師陳克銘表示，這戶人家的房子設計，浴室正好位於室內正中央，熱水器安裝在室內且沒有強制排氣功能，因此4個家人陸續洗完澡後，瓦斯燃燒產生的一氧化碳就積存於室內，才會釀成一氧化碳中毒的情形。

他指出，一氧化碳會讓血色素無法與氧氣結合，導致血液中的一氧化碳濃度提升、氧氣下降，初期會感覺輕微頭痛和頭暈，中毒程度提升後就會有惡心、嗜睡症狀，嚴重甚至陷入昏迷。高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。

研究顯示，約40%的一氧化碳中毒病人會出現神經學後遺症，包含認知功能受損、人格特質改變或是行動功能障礙等，這些症狀可持續1年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠影響。因此，若能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少一氧化碳對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。