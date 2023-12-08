汐科站太長增中出口動工 王國材：將建連通道接汐東線

台鐵汐科站日平均進出站2萬多人次，但南北狹長達到565公尺，很多旅客不方便也非常危險，鐵道局增設中站出口，交通部長王國材今天主持動工典禮，預計114年5月完工。王國材說，未來中出口將設高架連通道與汐東線相接。

交通部鐵道局說，汐科站民國96年12月啟用後，111年日平均進出旅客量1萬7630人次，今年上半年則為2萬0085人次，尖峰小時達4500人次，已成為台鐵全線運量排名第15車站。

王國材說，汐科站是狹長型，南北長達565公尺，很多旅客不方便也非常危險，過去做很多研究與研議改善，立委賴品妤建議中站設一個出口。很多人以為一個出口就打開就好了，但事實上很困難，涉及建築、消防法規等要克服。

王國材表示，中站出口可以往大同路或汐科，包括消防、機電、照明、淹水、鋪面及出口人行道狹窄等問題都一併改善解決，增加車站南段人行道寬度並增設車站中段停等空間。因為一天只有3小時火車停駛時可以施工，工程要18個月，114年5月完工。

王國材並說，未來汐東線SD14站，規畫在台鐵汐科站中出口旁邊那塊地，目前已整理好了，未來會在空中高架端做連通道，這部分會再來努力，整合在一起。而汐東線與基隆捷運也會共線，因此從這汐科站還可往基隆、南港跑。

立委賴品妤說，自從她上任後一直努力爭取汐科站改建，3年多來不斷努力促成增設出口，改善太過狹長的問題。汐止人口不斷增加，很多交通設施都有改善的空間。

議員張錦豪說，增設出口可以改善人流的動線，未來期盼台鐵把進出動線規畫好，讓乘客進出可以更方便、安全。