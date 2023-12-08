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最美國旅景觀路線！台灣好行日月潭─阿里山線通車

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的國旅路線。圖／日管處提供
台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的國旅路線。圖／日管處提供

日月潭國家風景區宣布攜手員林客運，開闢台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，起自日月潭水社商圈，終點為阿里山轉運站，最特別是行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的好行路線，12月通車以來，每日行駛來回各1班次，上午8點於日月潭站發車、下午1點於阿里山轉運站發車，單程約3個多小時的車程，沿途可欣賞優美的風景，同時感受翻山越嶺的奇特魅力。

日管處表示，台灣好行日月潭─阿里山線今年終於開通，成為全台最特殊的高山台灣好行路線，途經南投縣信義鄉、草坪頭、夫妻樹、塔塔加、上東埔（玉山登山口）、自忠（特富野古道）等熱門景點，讓遊客不必轉乘，就可以串遊日月潭、阿里山國際雙景區，目前路線全面採預約制，歡迎民眾請於搭乘前2個月至前2天內提前預約。

處長簡慶發說，日月潭擁有群山環抱的水岸風情，阿里山則有迷人的高山賞日出景緻及森林鐵路，而塔塔加新中橫周邊則有多條登山步道，也是攀登玉山的必經之地，都是台灣熱門景點，深受國內外遊客喜愛，一條高山國旅路線可同時深度體驗台灣山林之美，更串連台灣旅遊熱點路網。

玉山國家公園指出，近來東北季風接連帶來濕冷空氣，冷空氣一波波南下，山區氣溫驟降，塔塔加地區的紅榨槭等變葉木已開始轉色，進入最佳觀賞期，但強調山區森林與變葉植物並非人工栽種，屬於自然林，轉色程度較不一致，但也因此能呈現大自然的秋冬原色，走在台21線新中橫公路往塔塔加，上下邊坡都可見叢叢紅葉點綴其中，預計賞紅葉可到12月中旬。

玉管處考量到台21線140公里接台18線104公里處，指出最近塔塔加地區公路山陰處路面易結霜、結冰，信義工務段已於11月底，在路面容易結冰區完成設置警告外，加上連續低溫可能使得路面結冰，籲汽機車、腳踏車等車輛，上路時務必減速，請勿緊急踩煞車，以低速檔慢慢通過。

冷空氣一波波南下，山區氣溫驟降，塔塔加地區的紅榨槭等變葉木已開始轉色，進入最佳觀賞期。圖／玉管處提供
冷空氣一波波南下，山區氣溫驟降，塔塔加地區的紅榨槭等變葉木已開始轉色，進入最佳觀賞期。圖／玉管處提供
台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的國旅路線。圖／日管處提供
台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的國旅路線。圖／日管處提供
台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的國旅路線。圖／日管處提供
台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的國旅路線。圖／日管處提供
冷空氣一波波南下，山區氣溫驟降，塔塔加地區的紅榨槭等變葉木已開始轉色，進入最佳觀賞期。圖／玉管處提供
冷空氣一波波南下，山區氣溫驟降，塔塔加地區的紅榨槭等變葉木已開始轉色，進入最佳觀賞期。圖／玉管處提供
台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的國旅路線。圖／日管處提供
台灣好行日月潭─阿里山國旅路線，行駛於全台最美景觀公路「新中橫公路」，將是最接近玉山的國旅路線。圖／日管處提供

日月潭 阿里山 玉山國家公園

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