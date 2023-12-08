快訊

機場採檢！1男童從陸入境驗出首例黴漿菌 羅一鈞：不意外

彰化芭樂園情殺案！女果農最後一通求救電話打給侄兒：我被xx砍

Lin bay好油案偵結 林裕紘、許哲賓起訴 桃檢建請從重量刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林兩濕地物種調查 發現未鑑定的魚類新物種

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府發表成龍及椬梧濕地今年物種調查成果，及溼地標章驗證說明會，還發現發現尚未鑑定分類的河口青鱂魚類新物種。圖／ 文光國小教師吳岱螢提供
雲林縣府發表成龍及椬梧濕地今年物種調查成果，及溼地標章驗證說明會，還發現發現尚未鑑定分類的河口青鱂魚類新物種。圖／ 文光國小教師吳岱螢提供

雲林縣府發表成龍及椬梧濕地今年物種調查成果，秋季鳥類多樣性增加，並發現未鑑定分類的魚類新物種，為保護濕地生物多樣性，將舉辦多場說明會，鼓勵農漁民申請濕地標章，以友善方式種植、養殖，也藉標章協助農漁民推廣產品。

縣府發表成龍及椬梧濕地年度物種調查成果，觀察到黑面琵鷺、魚鷹、黑嘴鷗等50種鳥種，秋季鳥類多樣性較以往增加；水生物種記錄到淡網紋裸胸鯙、波路荳齒蛇鰻等22種，且發現尚未鑑定分類的河口青鱂魚類新物種。

植物則有苦檻藍等15種原生種與18種歸化種，過往記錄的稀有植物宜蘭莞草及雲林莞草今年未發現，縣府農業處森林保育科長張文東表示，可能與採樣調查區域有關，後續有待觀察。

過往濕地復育與地方農產業發展經常產生衝突，為讓生態與產業共好，縣府鼓勵農漁民申請內政部核發的濕地標章，日前並舉辦首場說明會，邀請農業部研究員、嘉義大學分享標章的商品加值效益。

農業處副處長蔡耿宇表示，首場獲得很好的回饋，參與民眾對於溼地不再侷限衝擊產業的負面印象，明年將持續舉辦標章驗證說明會，並邀請學校、社區一同認識濕地的多元功能與價值。

縣長張麗善表示，農漁民若有產銷履歷或實行友善種植、養殖方式，取得濕地標章驗證確保養殖商品來自具有高度生態保護意識的地區，可以提高在市場上的競爭力，將對蝦、魚、貝及海草等水產養殖商品帶來新的價值，兼顧在地產業生計與生態保育效益。

雲林縣府日前發表成龍及椬梧濕地今年物種調查成果，圖為二級保育類紅隼。圖／雲林縣府提供
雲林縣府日前發表成龍及椬梧濕地今年物種調查成果，圖為二級保育類紅隼。圖／雲林縣府提供
雲林縣府發表成龍及椬梧濕地年度物種調查成果，圖為波路荳齒蛇鰻。圖／雲林縣府提供
雲林縣府發表成龍及椬梧濕地年度物種調查成果，圖為波路荳齒蛇鰻。圖／雲林縣府提供
雲林縣府日前發表成龍及椬梧濕地今年物種調查成果，及溼地標章驗證說明會。圖／雲林縣府提供
雲林縣府日前發表成龍及椬梧濕地今年物種調查成果，及溼地標章驗證說明會。圖／雲林縣府提供

濕地 漁民 魚類

延伸閱讀

台積電成雲林立委參選人共同選項 丁學忠決心榮耀虎尾4.0

經典重啟 成龍助陣 新「小子難纏」找主角1天萬人報名

疑遭兇猛魚類攻擊 秋紅谷4隻黑天鵝寶寶驚傳失蹤

黑腹濱鷸現身台南將軍濕地 匯流成壯觀「鳥河」

相關新聞

獨／馬英九弔唁余光中妻范我存 女兒：母親成就了父親

已故詩人余光中妻子范我存告別式今天在高雄市殯儀館景德廳舉行，前總統馬英九前往弔唁，親人故舊、文壇與，教育界人士相送。「母...

學校午餐液蛋下周一解禁 蛋商樂了：有助提升蛋品銷售

台中市長盧秀燕今天宣布校園午餐液蛋下周一可望解禁（ https://udn.com/news/story/7325/76...

交長拋「留空間開放騎樓停車」 基層警揭關鍵：可行嗎

交通部長王國材昨表示，考量城鄉差距，只要留下行人可通行空間，可酌予開放騎樓停車，已發文地方政府因地制宜，以確保行人路權；...

喝手搖飲代替白開水？20歲妙齡女腎臟3百多結石 嚴重腎水腫

一名剛滿20歲女子不愛喝白開水，常把手搖飲當作白開水來補充水分，日前因發燒、右腰疼痛就醫，發現腎臟已經長出3百多顆腎結石...

機場採檢逾半數是流感 驗出首例黴漿菌 羅一鈞：不意外

為因應中國大陸近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署實施機場鼓勵採檢措施。疾管署今公布最新結果，以流感及新冠為主，並有1例肺...

苗栗市一家4口洗澡一氧化碳中毒 大千高壓氧治療改善

苗栗市黃姓人家昨天傍晚輪流洗澡後，陸續出現嘔吐及頭暈，包括老婦及年輕孫輩，原以為是感冒，但其中22歲男子意識不清又叫不醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。