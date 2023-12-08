暢銷書作家面臨老老照顧悲劇 靠喘息服務重拾寫作樂趣

暢銷書作家也面臨「老老照顧」的照顧悲劇？日前才剛辦新書發表會的推理小說作家葉桑（陳先生），其實已經73歲，但卻得獨自照顧高齡95歲的母親；親上自身身體狀況也不如以往，讓照顧壓力十分沈重。透過接觸長照居家服務、喘息服務後，生活漸漸穩定，也可以維持兼職工作及寫書興趣。

衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第七屆聰明照顧計畫徵求活動」，今年以「長照平安五守則」為主題，依據善用長照資源、新思維、改變程度作為評選指標，頒獎給家庭照顧者及長照專業人員。在怡德長照中心的社工劉美珠，協助陳先生善用長照資源，也在今年獲獎。

陳先生除了稽查員本業外，更在幾年前重拾作家身份，累積著作將近20本。然而陳先生某次在台南工作時，突然發現身體不適，在醫院檢查時發現自己罹患心血管剝離，因此開始擔憂，自己可能比媽媽先走，因此在友人建議下開始使用長照服務，並且規劃「照顧者交接」計畫，把媽媽的照顧託付給其表妹。

陳先生母親的失智情況卻愈來愈嚴重，但陳先生卻沒有其他照顧替手；加上家裡住在沒有電梯的公寓五樓，以往都得靠陳先生背母親下樓，但因為身體漸漸無法負荷，母親也許久沒有就醫。

衛生局長照專員擔憂他的壓力過大，因使轉介其到桃園怡德家庭照顧者支持服務據點。社工了解其需求後，協助申請爬梯機，解決就醫問題，並且邀請其參加「男性照顧者舒壓團體」，提供其情緒支持及關懷。目前透過穩定使用長照服務，不但能維持工作，還能保持興趣，維持一年出版一本書的目標。

「聰明照顧者」今年65件投稿作品有家照社工、A個管、居服員投稿，期待透過典範行銷與故事行銷方式，提供更多家庭照顧者使用長照資源之信心與啟發。