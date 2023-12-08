耶誕缺伴過節？桃園23隻萌寵仍在等新主人帶牠們回家

耶誕節將至，桃園市動物保護處16日將在桃園市立圖書館新總管舉辦特殊寵物認養活動，幫可愛的垂耳兔、蜜袋鼯和天竺鼠等動物找新家，希望人寵互相陪伴，大家都能溫馨過節。

桃園市動保處表示，雖然國人飼養寵物仍以犬貓為大宗，但非犬貓的寵物也有逐年上升趨勢，棄養或走失情況多不勝數，如公告後無人領回，就會開放名眾認養。此次活動共有23隻動物開放民眾認養，種類包括可愛的垂耳兔、蜜袋鼯、天竺鼠和色彩鮮艷的鸚鵡，另有鵪鶉和球蟒。