聽新聞
test
0:00 / 0:00
耶誕缺伴過節？桃園23隻萌寵仍在等新主人帶牠們回家
耶誕節將至，桃園市動物保護處16日將在桃園市立圖書館新總管舉辦特殊寵物認養活動，幫可愛的垂耳兔、蜜袋鼯和天竺鼠等動物找新家，希望人寵互相陪伴，大家都能溫馨過節。
桃園市動保處表示，雖然國人飼養寵物仍以犬貓為大宗，但非犬貓的寵物也有逐年上升趨勢，棄養或走失情況多不勝數，如公告後無人領回，就會開放名眾認養。此次活動共有23隻動物開放民眾認養，種類包括可愛的垂耳兔、蜜袋鼯、天竺鼠和色彩鮮艷的鸚鵡，另有鵪鶉和球蟒。
動保處表示，認養活動將在16日下午1時舉行，認養者須設籍桃園並年滿18歲，若動物同時有多人認養，將以抽籤方式決定。另外，認養成功須參加1小時生命教育課程，學習如何飼養、照護特殊寵物，做到終養不棄養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言