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耶誕缺伴過節？桃園23隻萌寵仍在等新主人帶牠們回家

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供

耶誕節將至，桃園市動物保護處16日將在桃園市立圖書館新總管舉辦特殊寵物認養活動，幫可愛的垂耳兔、蜜袋鼯和天竺鼠等動物找新家，希望人寵互相陪伴，大家都能溫馨過節。

桃園市動保處表示，雖然國人飼養寵物仍以犬貓為大宗，但非犬貓的寵物也有逐年上升趨勢，棄養或走失情況多不勝數，如公告後無人領回，就會開放名眾認養。此次活動共有23隻動物開放民眾認養，種類包括可愛的垂耳兔、蜜袋鼯、天竺鼠和色彩鮮艷的鸚鵡，另有鵪鶉和球蟒。

動保處表示，認養活動將在16日下午1時舉行，認養者須設籍桃園並年滿18歲，若動物同時有多人認養，將以抽籤方式決定。另外，認養成功須參加1小時生命教育課程，學習如何飼養、照護特殊寵物，做到終養不棄養。

桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供
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桃園市動保處16日將在桃園市立圖書館新總館舉辦特殊寵物認養活動，現場將有垂耳兔、天竺鼠等23隻萌寵等待新主人帶牠們回家。圖／桃園市動保處提供

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