聽新聞
test
0:00 / 0:00
落羽松紅了！ 苗栗通霄羽松秘境拍照打卡趁當下
落羽松紅了！苗栗縣通霄鎮通往九華山大興善寺的土城溪南岸，有長達約2公里的落羽松路樹，現在已經開始轉紅，後方山坡也有許多特色小木屋，相互襯托讓景觀更加迷人，喜歡瘋拍落羽松的民眾要拍照打卡趁當下，且因當地車輛較稀少，遊客也能選擇一日遊輕旅行，沿溪岸在落羽松下散步。
這處落羽松秘境，較少人知道，最近剛完成野溪清淤，河道相當乾淨，對岸有一塊農田，當地農民還發巧思將福菜種成心形圖樣，一旁豎型菜園則狀似英文字母「I」，合起來就是「I LOVE」，相當有意思。
鄰近土城溪上游有南窩綠丘特色大草原，適合全家出遊也可露營，但要預約入園；再往上走到了稜線，有銅鑼九華山大興善寺以及可俯瞰通霄全景的天空之橋，非常適合一日遊踏青拍照。
南窩綠丘民宿老闆徐白龍說，園區內特有景觀的盤固拉草大草原，下周就要收割打草成捲，拍照另有一番草原特色，為避免人潮太多與干擾到住宿遊客，採預約入園，歡迎遊客入園但請提前預約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言