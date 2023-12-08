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落羽松紅了！ 苗栗通霄羽松秘境拍照打卡趁當下

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
這處長達約2公里的落羽松秘境，落羽松現在已經開始轉紅，喜歡瘋拍落羽松的民眾要拍照打卡趁當下。記者吳傑沐／攝影
這處長達約2公里的落羽松秘境，落羽松現在已經開始轉紅，喜歡瘋拍落羽松的民眾要拍照打卡趁當下。記者吳傑沐／攝影

落羽松紅了！苗栗縣通霄鎮通往九華山大興善寺的土城溪南岸，有長達約2公里的落羽松路樹，現在已經開始轉紅，後方山坡也有許多特色小木屋，相互襯托讓景觀更加迷人，喜歡瘋拍落羽松的民眾要拍照打卡趁當下，且因當地車輛較稀少，遊客也能選擇一日遊輕旅行，沿溪岸在落羽松下散步。

這處落羽松秘境，較少人知道，最近剛完成野溪清淤，河道相當乾淨，對岸有一塊農田，當地農民還發巧思將福菜種成心形圖樣，一旁豎型菜園則狀似英文字母「I」，合起來就是「I LOVE」，相當有意思。

鄰近土城溪上游有南窩綠丘特色大草原，適合全家出遊也可露營，但要預約入園；再往上走到了稜線，有銅鑼九華山大興善寺以及可俯瞰通霄全景的天空之橋，非常適合一日遊踏青拍照。

南窩綠丘民宿老闆徐白龍說，園區內特有景觀的盤固拉草大草原，下周就要收割打草成捲，拍照另有一番草原特色，為避免人潮太多與干擾到住宿遊客，採預約入園，歡迎遊客入園但請提前預約。

這處落羽松秘境，最近剛完成野溪清淤，河道也顯得特別乾淨。記者吳傑沐／攝影
這處落羽松秘境，最近剛完成野溪清淤，河道也顯得特別乾淨。記者吳傑沐／攝影
對岸有一塊農田，農民還發巧思將福菜種成心形圖樣，與一旁豎型菜園兜成「I LOVE」圖樣，相當有意思。記者吳傑沐／攝影
對岸有一塊農田，農民還發巧思將福菜種成心形圖樣，與一旁豎型菜園兜成「I LOVE」圖樣，相當有意思。記者吳傑沐／攝影

落羽松 老闆 路樹

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