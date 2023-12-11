揭曉！「海歸派」激推最好吃的稻米！哪一款「米」讓饕客一試難忘？

Q軟彈牙、香噴噴的米飯，總會讓人忍不住再來一碗！而對於吃遍大江南北、體驗過東西多元文化的「海歸派」來說，哪一款稻米最能滿足味蕾、一解鄉愁呢？

米食在華人飲食文化中佔有一席之地，身處國外的「海歸派」更能體會稻米的重要與美味。 圖／美國稻米協會 提供

赴美進修網紅喊話「薑母鴨」店家：拜託給我飯！經常在社群分享生活、健身照片，曾赴紐約進修的網紅郭電分享，在美國期間，最難忘的美食就是使用美國長米製作的「排骨尬米飯」，美國餐盒份量超級大，但因為米飯純的關係，吃起來「輕盈、負擔低」。美國米的品種很多元，前陣子到首爾旅遊，郭電還吃到使用美國米現捏的「海苔香油芝麻飯糰」，讓他直呼「你想到的，美國米都做得到」！郭電更向台灣的薑母鴨店家喊話，建議薑母鴨店除了麵線以外，能不能也提供米飯？讓「米飯控」吃得更盡興。

網紅郭電認為美國米吃起來輕盈、負擔低，身為「米飯控」的他每餐無飯不歡。 圖／美國稻米協會 提供

美國玫瑰壽司米炊飯，一鍋煮超方便！人氣YouTuber、在網路上透過影片分享美國留學生活的Ivan也因為美國米採買便利、符合環保永續種植概念，並且經濟實惠，在大三那年他第一次嘗試用美國米煮飯，立刻被高品質的美國米圈粉，一試成主顧。Ivan喜歡使用美國玫瑰壽司米製作炊飯，他表示，用電鍋悶煮過的美國中粒米飯飽滿、Q彈，非常適合他的亞洲胃口。

人氣YouTuber Ivan在美留學，喜歡使用美國玫瑰壽司米製作炊飯。 圖／美國稻米協會 提供

友善土地的稻米，兼顧美味與永續想吃好吃的美國米，不用去美國，在台灣也能買到！美國稻米從源頭把關，選擇純淨無汙染的環境、採用自然農耕法種植，一年一耕、友善土地與生態，並使用創新技術精準管理，生產出來的高品質稻米不僅符合7項品質評估指標，更獲得全球100多個國家的讚許。

美國米種植在無污染環境，並重視環境永續和品質管控。 圖／美國稻米協會 提供

美國稻米營養價值高，種類也十分多元：短粒米黏性佳，冷掉後不會乾硬，適合用來製作日式壽司、御飯糰、韓式人蔘雞粥……等，中粒米用來製作日式炊飯、中式上海菜飯、炒飯，粒粒分明的米飯柔軟Q彈、香氣十足。長粒米口感蓬鬆、黏性低，與南洋、南歐風味料理是百搭，用來製作蘿蔔糕更是一絕！中台灣傳統米食大廠「鄉港食品」生產的芋頭粿、菜頭粿、年糕等，便是使用美國米製作，廠長黃燈耀表示：「之所以選擇美國米，是因為它的米香濃郁、口感扎實，其他國家的米，香氣沒有那麼明顯。」

美國米品種多元，可製作各種料理。 圖／美國稻米協會 提供

融合多元文化與族群的美國好米今晚你想吃泰式打拋豬肉飯、印度雞肉薑黃飯，或是西班牙海鮮燉飯？使用長米製作的台式米血糕米粒分明，又綿密鬆軟，口感更是令人驚艷！另外還有糯米、茉莉香米等，無論你是獨鍾短粒米的濃甜黏，或是偏好長米的清香鬆，美國稻米都能滿足「愛米一族」對口味的極致追求。

從日常之味、傳統米糕到創新米甜點，各式五花八門的米食，都可以使用美國稻米來製作，讓融合多元文化與族群的美國好米，為饕客們編織出獨一無二的美食地圖，輕鬆實現在餐桌上環遊世界。即日起-24期間聖誕節加碼，到momo購物網購買美國米，滿額就送精美廚房手套！

圖／美國稻米協會 提供

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