女子手搖飲當水喝 右腎取出300多顆結石

首間台灣寶可夢中心 Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」將在今天（12月8日）早上11點於新光三越 台北信義新天地A11 的3樓開幕 ，官方早前貼出入場規則，當天8點起發送「入店整理券」進行入場管理，並提到「請不要於店舖周邊深夜排隊」，沒想到7日晚間仍吸引不少粉絲夜排，8日早上至少已超過1560人「排隊中」，讓網友驚呼「說好的不能夜排呢」。

2023-12-08 09:25