女子手搖飲當水喝 右腎取出300多顆結石
台南1名20歲妙齡女子經常以手搖飲當水喝，有天突然發燒及右腰疼痛，急診後發現右腎嚴重水腫，經手術取出300多顆腎結石，術後出院追蹤。
奇美醫院今天發布新聞稿指出，這名女子不愛喝水，經常以手搖飲當作水分補充，有天突然發燒及右腰疼痛掛急診；檢查發現，女子右側腎臟嚴重水腫且有腎結石，白血球過高，電腦斷層顯示，右側腎盂布滿0.5cm至2cm大小不等結石。
醫師先向女子注射抗生素，並放置經皮腎臟造廔管緩解腎水腫和泌尿道感染問題，再透過微創經皮腎臟造廔取石術，取出300多顆外觀類似小饅頭的腎結石。女子術後穩定，數天後出院，持續在門診追蹤。
奇美醫院泌尿外科醫師林才揚指出，台灣健保資料庫統計，台灣人終其一生有9.6%結石機會，男生多出女生3倍（男生14.5%，女生4.3%），其中腎臟結石15.8%，僅次於輸尿管結石76.4%。
結石病人平均年齡介於50歲至60歲，5年內結石復發率高達1/3。一年當中，春天至夏天發生率最高，主因是天氣熱造成體液流失大於補充，尿液較易濃縮造成結晶體聚集產生結石。
林才揚表示，結石不是單一原因造成，包含水分攝取不足、飲食、遺傳、新陳代謝異常、慢性疾病、尿液pH值不正常、腎臟解剖結構異常等；腎結石並非不痛就不用治療，引起併發症更嚴重，可能導致腎功能喪失、癌變、感染性休克等。臨床上，腎結石超過1.5cm應接受治療。
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