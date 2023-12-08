台北國際建材展 Panasonic 為您提供住宅空間全方位服務

面對台灣近年社會型態的複雜及多元性，伴隨家庭結構的變化，民眾對於住宅空間設計與建材設備應用越來越重視。今年 12 月 7 日到 12 月 10 日在南港展覽館盛大展出的「台北國際建築建材暨產品展」中，Panasonic 以「為您提供住宅空間全方位服務」的主題攤位格外受到關注。為協助建築師、設計師等專業職人替其業主打造最舒適的住宅空間，Panasonic 提出「住空間綜合價值」提案，從規劃、執行到服務，以一條龍的產業服務，滿足建設公司、室內設計師、建築師到一般消費者的需求，成就消費者的美好生活願景。

Panasonic 以「為您提供住宅空間全方位服務」為主題，打造最舒適的居家空間，滿足建設公司、室內設計師、建築師到一般消費者的需求。(圖為台灣松下銷售公司 張天來總經理) 圖／Panasonic提供

近年來小家庭與頂客族的家庭結構逐漸成為主流，加上高齡化所面對的長照輔具商材需求，今年 Panasonic 將旗下所擁有的商材與資源整合後，針對市場不同需求進行三大空間的綜合提案。在客廳空間上，Panasonic 的 Cubios 系統收納可依據需求自由規劃、搭配同色室內門，家的質感更具個人風格；而在廚房空間中，為實現料理過程也能增加親子互動，Panasonic 由系統廚具進化到開放式料理空間，採用嚴選自然且充滿溫度的材料，搭配豐富機能的質感配備，像是玻璃門家電收納櫃、有機玻璃檯面、升降拉籃等，增添高效收納的實用與美觀性，加上適配裝潢的嵌入式洗碗機、嵌入式烤箱及各式調理家電等，輕鬆完成各種美味料理。

面對高齡化趨勢，Panasonic 在衛浴空間提案中，展出了能夠讓年長者坐在椅子上就可以實現全身淋浴的健康浴座，以及配備彩色扶手的 A La Uno 全自動洗淨馬桶，加上整齊收納又能均勻送光的 LED 三門鏡櫃，讓浴室成為全家人都可放心使用且舒適的專屬空間；同時 Panasonic 提出的整體衛浴工法解決方案，不只擁有快速組裝、維修簡易、縮短施工時間的優勢，更能對應政府同層排水法規，協助消費者解決排水漏水、噪音及維修等困擾。

Panasonic 提出整體衛浴工法解決方案，擁有快速組裝、維修簡易、縮短施工時間的優勢，更能對應政府同層排水法規。 圖／Panasonic提供

此外，對應日趨成熟的物聯網，Panasonic 將 IoT 智慧健康家電融入日常生活，像是首次加入智慧健康家電陣容的 IoT 開關，出門即可一鍵關閉家中串連的 IoT家電，還可設定各種情境模式；透過智慧聲控和遠端控制，還能隨時掌握家電狀況，自在操控，讓生活更便利。同時為協助消費者把關居家空氣品質，Panasonic的 IAQ 室內空氣品質解決方案，以六大指標為基準，透過空調、空氣清淨機、除濕機到全熱交換器、nanoe 奈米水離子發生器等家電，滿足消費者追求健康清新空氣的渴望。一直以來，Panasonic 致力於提供更美好的生活而努力，面對企業客戶與消費者的多樣需求，針對每種居家空間，提出健康、環保、舒適、便利、智慧的生活提案，創造居家溫暖的幸福空間，為台灣消費者提供持續幸福的美好生活。