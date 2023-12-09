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寒冬凍到冷吱吱？試試網推8大暖身食材幫你抵禦寒冬！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
寒冬凍到冷吱吱？試試網推8大暖身食材幫你抵禦寒冬！ 圖片來源/unsplash
寒冬凍到冷吱吱？試試網推8大暖身食材幫你抵禦寒冬！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「暖身食材」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的冬季暖身食材排行。

每年一到寒冷的冬季時，各式鍋物店家總是大排長龍，許多民眾都想喝上一碗熱呼呼的湯品，不過其實冬季想要讓身體暖和起來並非只有吃鍋一途，有許多暖身食材也相當值得一試，因此我們就針對「暖身食材」相關話題進行觀測，一起看看寒冬裡可以吃什麼暖身！

堅果富含好油有效降低膽固醇、提升禦寒能力 牛肉滿滿蛋白質快速補充鐵質、維生素

▲ 網友熱議TOP8冬季暖身食材 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8冬季暖身食材 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「暖身食材」相關話題的討論，發現「堅果」受到最多網友議論。營養師呼籲，在寒冷的天氣裡，除了做好保暖工作外，也能夠透過食補來抵禦寒風的侵襲，並指出食補的其中一項重點為「多吃好油」，營養師補充道「油脂可以幫助身體提升禦寒的能力」，指出「堅果」內因含有豐富的「植物性Omega3『α-亞麻酸（ALA）』」，可以有效「降低膽固醇」，幫助心血管之外，還能夠暖身禦寒。

而「牛肉」則同樣是網友大推的暖身食材。有營養師就推薦「牛肉綜合蔬菜湯」給冬天想吃肉喝湯又擔心熱量油脂太多的族群，提到該料理能「補充元氣又可以增加體內植化素的含量、抗氧化降低發炎、預防心血管疾病」，並指出牛肉為「豐富的蛋白質來源」，能夠「快速補充鐵質和維生素」，同時也建議民眾可以選擇「瘦肉多油花少」的部位，就能夠吃得美味又營養。

此外，「番茄」也是相當適合冬天食用的食材。中醫專家指出，若將番茄製成果乾食用，能夠幫助人體暖身、補血與促進血液循環，且番茄當中含有多種抗氧化物，還能夠達到抗氧化、抗發炎的效果，是相當適合冬季食用的暖身食材。

每到冬季便是感冒、心血管疾病好發的時候，在寒冷的天裡除了要穿得保暖外，在食材的挑選上也能夠多選擇排行中的暖身食材，幫助人體抵禦寒冬帶來的傷害，也活化身體機能！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「暖身食材」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01~2023/11/23，近一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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