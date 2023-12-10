What’s in your bag？揭曉6樣包包必備小物 網呼這些東西「不帶不行」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「包包必備小物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的包包必備小物排行。

大部分的人出門在外都會隨身攜帶包包，並根據自身需求在包包裏頭放入各式用品，而除了「基本配備」手機、錢包與鑰匙外，究竟還有哪些東西是外出時不可或缺的呢？一起來看看網友們的包包裡都有什麼吧！

隨身帶「傘」晴雨兩用好處多多 網推「耳機」是在外辦公、通勤的良伴

▲ 網友熱議TOP6包包必備小物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「包包必備小物」相關話題的討論，可以發現「折疊傘」受到最多網友熱議。不少網友提到，外出若遇上天氣驟變下雨、包包內又沒有常備雨傘時，便只能無奈地被淋成「落湯雞」，因此推薦大家隨身攜帶好收納的折疊傘，便能避免這樣令人狼狽不堪的窘境。

此外，也有網友補充「熱的時候撐把傘體感溫度差很多」，指出不只下雨天，雨傘在天氣晴朗時也可以用來遮陽、防曬，是晴雨兩用、好處多多的包包必備物品。

此外，「耳機」也是許多民眾外出時一定會帶在包包裡的小物，網友紛紛說道「踏出門的那刻就是立刻戴上耳機」、「出門就是要馬上戴上耳機進入自己的世界」，點出耳機的用途相當廣泛，在通勤路途中可以聽Podcast打發時間、騎車時也可以戴著聽導航，若想在嘈雜的咖啡廳、公共場合辦公時，也能藉由聽音樂隔絕環境聲音，進而使自己更專注。

另外，因近幾年遠端工作盛行，也有人表示耳機是「開會討論時必要裝備」，認為在包包裡備著一副耳機，更能應對臨時的會議需求，同時提升通話品質與討論效率。

其他網友大推必帶的還有隨時可書寫用的「文具用品」、手機快沒電時應急用的「手機充電用品」，以及可用於擦拭各處的「面紙／濕紙巾」等，種類繁多；也有不少網友提到，由於「唇色」對氣色的影響頗大，因此外出時必會在包包中帶上「唇妝用品」，隨處都能自由補妝、維持完美妝容。

各式各樣的包包必備小物都能引起不同人的共鳴，有人更直言「通常出門一個包包裡什麼都有，這樣我就不用擔心會缺什麼」、「我都覺得沒帶滿沒安全感」，覺得隨身多帶些東西更令人安心。

以上網友推薦的物品，有沒有哪些也是你平常愛用的好物呢？又有哪些是你沒想到的物品呢？出門在外偶爾會面臨意料之外的突發狀況，此時若包包裡恰好有能派上用場的東西，便能讓你更輕鬆地應對，下回重新整理包包時，不妨參考以上排行榜來準備隨身用品，讓外出變得更加便利吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「包包必備小物」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/26~2023/11/26，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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