網友熱議麵料理「冠軍」品項選擇超多 不怕點不到喜歡的！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「麵料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的麵料理排行。

麵料理在不同的國家和地區，有不同的風味和做法，而在台灣就可以品嘗到各式各樣的麵料理，從道地的炒麵、湯麵到異國料理──日式拉麵、義大利麵等應有盡有，那麼究竟最受到網友歡迎的麵料理是哪些呢？快來看看有沒有你愛吃的品項！

「拉麵」選擇超多元、一人用餐不尷尬 「牛肉麵」紅燒、清燉各有人愛

▲ 網友熱議TOP8麵料理 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「麵料理」的相關話題討論，可以發現「拉麵」引發社群熱議，是擁有高人氣的麵料理，有網友就發文請益「拉麵到底有什麼魔力」，原PO表示「身旁的男性友人們一堆都是拉麵愛好者，出去玩問他們要吃什麼，每個都是拉麵、拉麵、拉麵」，想知道拉麵廣受喜愛的魅力何在，下方吸引大批留言回覆。

「一個好的拉麵是可以吃得到師傅的用心」、「拉麵通常會有多樣選擇，像是湯頭、麵條、辣度，都能夠依照自己的喜好進行客製化的調整，可以擁有許多排列組合，更加多樣化」，覺得拉麵是十分講究的料理，從中能吃出不同師傅對拉麵有各自的堅持，且拉麵能滿足從喜歡清淡或濃郁湯頭、愛吃雞肉或叉燒等不同偏好的饕客，多種口味選擇不怕點不到自己喜歡的餐點。

還有人補充喜歡拉麵的原因是「拉麵是少數超適合一個人吃的」、「吃拉麵不用花心力社交」，是非常適合自己一個人享用的餐點，有些店家甚至主打一個人快速入座、座位吧台設計，或是有隔板提供獨享用餐環境，即使一個人吃飯也不會感到尷尬，也能更不受干擾的好好品嘗美食。

而提到台灣的麵料理，當然少不了連外國人都超愛的「牛肉麵」，網友表示「難以抗拒牛肉麵那香噴噴的美味，一段時間總會去吃一頓」、「喜歡吃牛肉麵的時候加爆酸菜」，認為牛肉麵是一道會讓人時不時就想吃一下的料理，以及酸菜是牛肉麵的靈魂配菜，有無限量供應的酸菜很重要。

加上牛肉麵特別的是每間店賣的牛肉麵都不盡相同，有些是以紅燒湯頭為招牌，有些是以清燉湯頭出名，搭配的麵條粗細也是民眾們在選擇店家時會考慮的要素。

此外，「義大利麵」同樣是備受熱議的品項，先前就有網友發文提及為何超商的義大利麵一直推出新口味，引發不少留言回覆認為「其實超商的義大利麵很好吃」、「生義大利麵是最頂的，希望口味可以多一點」，連超商業者都透露義大利麵是最受到年輕人喜愛，也是銷售成長幅度最高的商品，顯現出國人對義大利麵的喜愛程度相當高。

你喜歡吃麵嗎？你喜歡的麵料理上榜了嗎？麵料理不僅是美味的食物，也是一種文化的表現，反映了該國的生活習慣和喜好。無論是什麼麵料理，都有其各自的風味和特色值得一試，下次用餐前不妨參考以上排行榜，好好享受這些熱門麵料理！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「麵料理」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/28~2023/11/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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