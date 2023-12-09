秋季必嚐鮮美海味！饕客最愛的TOP10海鮮食材大公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「海鮮食材」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的海鮮食材排行。

台灣四面環海，擁有得天獨厚的漁業資源，讓國人可以品嚐到最新鮮美味的水產料理。然而海鮮種類五花八門，究竟饕客們最喜愛的海鮮有哪些呢？本次我們就針對「海鮮食材」進行觀測，快來看看你喜歡的海鮮有沒有上榜吧！

麻油蒸「秋蟹」美味又補身 「蝦子」料理營養百搭好鮮甜

▲ 網友熱議TOP10海鮮食材 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一個月內網友針對「海鮮食材」相關話題的討論，可以發現「螃蟹」高居聲量冠軍，這是由於秋天的螃蟹正值繁殖季節，同時也為了準備過冬而大量進食，因此有著最鮮甜飽滿的肉質，個個蟹肥膏黃，像是「大閘蟹」、「帝王蟹」、「紅蟳」這些品項都相當受到歡迎。

就有網友詢問「秋天到了，你想吃哪種螃蟹料理呢」，吸引許多網友討論「螃蟹用麻油蒸，再加米酒薑片很補」、「蟹肉沾白醋再加薑泥跟糖是頂級美味」、「最愛醬油螃蟹加紫菜和麻油，真的超級下飯」等，豐富吃法讓人食指大動；不過也有人認為「新鮮的螃蟹只要清蒸就非常好吃，肉質彈牙又很甜，不需要過多的調味」，直呼「螃蟹是秋天必吃美食」。

而同為甲殼類的「蝦子」屬於低脂高蛋白的食材，因為營養價值高又美味可口，受到許多饕客的青睞。有網友就表示「蝦子汆燙最好吃」，認為開水加點紹興酒和鹽就能帶出蝦肉原始的鮮甜，引來大批網友分享自己偏好的蝦料理，如鳳梨蝦球、炸蝦、鹽酥蝦、鮮蝦粉絲煲、滑蛋蝦仁等，也有人大方公開烹調秘訣「泰國蝦炒蒜和胡椒，蝦仁可以用奶油乾煎」、「用鹽烤的再擠檸檬，美味無法擋」、「快炒店那種把蝦子用蔥薑蒜加辣椒爆炒，我可以掃光整盤」，可見蝦子是大家心目中的百搭海鮮。

另外，油脂豐厚的「鮭魚」也是高人氣海鮮食材，富含omega-3不飽和脂肪酸、DHA和EPA，對保護心血管、促進代謝、活化腦細胞很有幫助。此外，鮭魚本身的口感堅實有彈性，無論是作為刺身，或是經過烹調料理，都受到許多民眾喜愛。

就有人詢問「哪種鮭魚吃法最頂」，引發網友討論「鮭魚生魚片沾哇沙米好過癮，炙燒鮭魚握壽司更有層次」、「直接乾煎非常香脆，放到燉飯、義大利麵、炒飯也都很讚」、「只有我超愛鮭魚味噌湯嗎」等，認為鮭魚的獨特香氣可以為佳餚提味，作為主餐也很有飽足感，是健康海鮮食材首選

你也是海鮮愛好者嗎？秋冬是許多海鮮盛產的季節，有空時不妨參考網友的討論，和親朋好友們來場海鮮大餐，品嚐當季的美味水產饗宴吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「海鮮食材」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/19~2023/11/19，共一個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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