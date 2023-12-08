花蓮鯉魚潭11.6度 今起白天明顯回暖 下周二再度變天

昨晚到今天清晨仍然有明顯的輻射冷卻發生，西半部平地低溫普遍在12-14度，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，高屏雲量稍多、氣溫降幅相對有限，仍在15度以上。全台最低溫則出現在東半部，雲量減少以後夜間降溫就變得明顯許多，花蓮壽豐的鯉魚潭低溫11.6度。

今天各地普遍是晴到多雲天氣，歐宗學表示，降雨機率低，隨著東北季風減弱轉為高壓迴流的偏東風環境，白天氣溫回升會相當明顯，各地白天高溫普遍都在25-26度，局部內陸市區及南部地區會再更高一點，日夜溫差可能達到10度或以上。

歐宗學說，周末兩天環境風向偏東至東南風，水氣仍較少，只有迎風面的東部地區偶有稍多的雲量及短暫雨，西半部普遍仍是晴到多雲。早晚氣溫雖然已經不像這兩天那麼低，但仍然會有明顯的日夜氣溫變化。

他表示，下周一台灣附近轉為東南至偏南風，仍維持相似的天氣型態，氣溫也持續偏暖，入夜之後才會逐漸開始有些變化。

歐宗學表示，下周二清晨將有鋒面接近通過台灣附近機會，預估北部、東半部地區陸續都會轉為陰有陣雨或短暫陣雨天氣，下半天鋒面通過後東北季風再度增強，大台北、東半部等迎風面地區仍有局部短暫雨。中南部則不受直接影響，預估仍可維持晴到多雲天氣。

他說，這波東北季風沒有明顯冷空氣，各地早晚低溫稍降1-2度，北部白天高溫因為雲量增多而有較大降幅，大約21-23度。

下周三這波東北季風就會逐漸減弱，水氣也跟著減少，歐宗學表示，後續到下周四、五僅東半部有短暫雨機會，西半部持續穩定天氣，下周末則可能會再次有東北季風南下帶來顯著天氣變化，變數較多、可後續再追蹤觀察。

近期天氣持續穩定，就要留意空品可能較不理想，歐宗學表示，在東風環境下西半部地區擴散條件不佳，汙染物較容易累積且難排除，未來這幾天普遍都可達普通等級，局部也有機會達敏感族群不健康，戶外活動除了氣溫變化，也別忘了留意空品影響。