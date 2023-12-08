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桃機查非洲豬瘟 傳保全開單惹議
為防堵非洲豬瘟，桃機設立非洲豬瘟手檢站，只要是高風險國家旅客來台，百分之百檢查手提行李，不過如今傳出手檢站現場不僅是由「保全」執行檢查，若有違規甚至保全還會直接開單，遭旅客質疑適法性。農業部防檢署強調，現場有公務人員，是主要執行者，保全只是協勤，執法沒疑慮。
近期有不少旅客抱怨，一下機行李就被倒出檢查，執行檢查者往往非公務人員，而是保全，私人物品被隨意翻查，令人不舒服。
農業部防檢署副署長徐榮彬表示，保全沒有執法公權力，只是行政委託幫忙，協助內容包括引導、宣導、詢問，若旅客不確定所帶的物品是否違法，可向其諮詢。若被要求打開行李、皮包，旅客不同意，也可以拒絕。
徐榮彬表示，保全人員用手去翻找是比較不好，但若旅客不同意打開行李，往後走就會遇到海關，由海關以及防檢署人員進行檢查，即有公權力可強制執行。
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