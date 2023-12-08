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「搶藥潮」現端倪 藥師公會啟動監測

聯合報／ 記者鄒尚謙賴昀岫／台北報導
民眾至藥局領藥。圖／本報資料照片
民眾至藥局領藥。圖／本報資料照片

中國大陸呼吸道疫情嚴重，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，全聯會於十一月監測國內感冒藥、咳嗽藥，發現銷量異常增漲三成，有別往年僅增加一至兩成，由於先前藥局通報陸配、台商出現搶購抗生素情形，憂心此波異常銷售影響國人用藥。全聯會昨起要求基層藥局監測，若有人一次要購買超過十盒就必須詢問原因，並通報公會。

中國大陸呼吸道疾病升溫，疫情雖尚未到台灣，但「搶藥潮」似乎已到。黃金舜說，兩周前開始公會收到基層藥局回報，陸配、台商有大量蒐購抗生素，由於是處方藥，未持處方箋都可拒賣；但感冒藥、咳嗽藥等屬於指示用藥，因而要求基層藥局多留意。

黃金舜說，曾有台商一次買好幾箱「浣腸劑」，一箱有廿盒，一盒售價廿元，但帶到大陸可賣到一盒一百元。若如此大量掃貨行為出現在感冒藥，恐排擠國人用藥。

藥師公會發言人黃彥儒表示，十一月底左右，感冒、止咳化痰用藥、消炎噴劑等藥品銷量的確有提升，兒童解熱鎮痛糖漿也有點供不應求。且有不少人是看到對岸爆出黴漿菌疫情後，到大陸出差前特地前來「備藥」。藥師公會全聯會副發言人王明媛則觀察，冬季感染症多，藥品銷售本就會增加。

食藥署副署長陳惠芳說，已請藥師公會全聯會留意感冒藥、咳嗽藥等藥品在藥局的販售情形，如有嚴重異常趨勢，須盡速通報食藥署。目前該類藥品國內多數廠商皆有庫存，多數皆有替代藥品，已將相關替代藥品資訊公布於西藥供應資訊平台，供醫療機構及藥局參考。

藥局 感冒 疫情

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