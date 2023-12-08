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台南旅宿 將禁免費供應牙刷、梳子

聯合報／ 都會地方中心記者／連線報導
台南市淨零永續城市管理自治條例正在議會審議中，其中規定南市旅館、民宿等住宿業2026年起都不得免費提供梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品。圖／台南市觀旅局提供
台南市淨零永續城市管理自治條例正在議會審議中，其中規定南市旅館、民宿等住宿業2026年起都不得免費提供梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品。圖／台南市觀旅局提供

因應減塑趨勢，環境部規定2025年起，旅宿業不得主動提供容量小於180毫升的液態盥洗、保養等一次性備品；台南市制定「淨零永續城市管理自治條例」草案，更規範2026年起，梳子、牙刷、刮鬍刀等備品不得免費提供，已送議會審議中；其他五都也分別訂自治條例，也有相關規定。

高雄市環保局表示，正積極輔導旅宿業主動加入環保旅店，取得環保標章，至今已有133家旅宿業加入環保旅店、10家取得環保標章旅館，均不使用一次性旅宿備品，續住也不更換寢具組。

常帶2歲兒子出遊住飯店的李姓夫妻說，國旅房價貴，很多顧客的觀念依然是「花錢享受服務」，政府應推動旅宿業不領用備品就給有感的房價減免，或使用美食折扣兌換券等，否則想推環保又沒優惠的旅宿，讓人興致缺缺。

旅館商業同業公會全聯會理事長洪崇元認為，若業者要販售備品，可改為環保材質的備品，才符合環保理念。國泰飯店觀光事業表示，旗下各飯店自7月起提早執行不主動提供一次性備品政策，目前沒遇到因此而不滿的狀況，且飯店另有加碼活動，只要在會員官網訂單上備註「不索取一次性備品」即可獲得300點，點數可累積兌換其他商品。

台南北門區鹽鄉民宿業者洪有志認為，這些年國人住宿素質不斷提升，近年清潔房內時，常發現衛生用品原封不動，未來除配合政策，擬在櫃台設置專區，販售刮鬍刀等個人衛生用品。

飯店 台南

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