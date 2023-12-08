東部跨年熱度退？ 訂房不如預期

為迎接元旦第一道曙光，宜花東地區以往都是國內跨年旅遊熱門景點，高速公路局指出，2024年元旦連假及假期前一日，國5將湧現往花東旅遊車流，行車時間恐為平常的5至7倍。但旅宿業者透露，截至目前，跨年東部住宿訂房率平均為8成5，相較往年同期一房難求情況仍有落差。

往年元旦連假，各國家風景區及主題樂園都會舉辦跨年或迎曙光活動，最著名包括台東縣三仙台、蘭嶼、宜蘭外澳等，迎接第一道曙光。不過今年以來，各連續假期訂房率普遍不超過6成，被外界認為國旅低迷，更讓不少旅宿業者直呼「出乎意料地差」。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡透露，往年此時，跨年花蓮訂房率已達9成5，一房難求，但今年截至目前8成5，落差不小。

她認為，最主要因素為民眾仍熱中出國，加上今年跨年活動較無亮點，迎接曙光多為附屬行程，不足以吸引旅客前來。此外，今年元旦連假花蓮平均房價較平常假日上漲10至15%，也較去年同期上漲3至5%，整體仍是漲價趨勢。

有台東飯店業者也說，以往東部跨年住宿多要提前1個月預訂，較熱門的甚至要近2個月前預訂，今年截至12月初仍有空房可預訂，感受上差很多，分析主因是各縣市跨年行程愈來愈相似，且近年親友於民宿包棟聚會盛行，衝擊飯店業訂房率。

車潮估仍多 國5恐回堵

高公局則指出，根據大數據，元旦連假前往東部旅遊車潮仍多，國道5號將出現車流回堵情況，包括連假前一天上午9時至凌晨0時、連假首日清晨5時至下午4時、第2日上午6時至下午3時的國5南向南港系統至頭城；第2日上午11時至凌晨0時以及收假日上午9時至晚間8時的國5北向宜蘭至坪林等路段，車速都恐將低於40公里。

高公局表示，南向建議改走台9線或106乙、北向建議改走台9線。另外為鼓勵搭乘公共運輸，由於國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車，可省30分鐘以上。