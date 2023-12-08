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健康你我他／中風外婆受照顧 阿姨舅舅能喘息

聯合報／ 文／洪金鳳（高市左營）
阿姨覺得請照服員到府為老人家服務，是項明智且正確的選擇。圖／洪金鳳提供
阿姨覺得請照服員到府為老人家服務，是項明智且正確的選擇。圖／洪金鳳提供

以前父執輩處於青壯年時期，總覺得我們家人和政府推出的長照政策距離很遙遠，直到高齡外婆中風後，年歲漸老邁、身體不再健壯的阿姨及舅舅，在無法長時間操勞照顧長者的不得已狀態下，只好透過長照2.0，申請日間居家照服員來為外婆做照護工作，讓原本輪流照顧、疲於奔命的阿姨及舅舅辛苦的日常，得到喘息。

那時他們申請的專業照服員，每天下午會準時到外婆家。年輕小伙子主要的照顧服務是協助外婆洗澡、上下床，由於外婆中風過後手腳比較僵硬，照服員也會幫忙按摩做復健、簡單的清潔工作，還有跟重聽的她比手畫腳聊天等。

各項照顧及服務收費，都依照「長照需要等級」及低收、中低收或一般戶按比例補助，阿姨說那時候外婆請照服員來做服務，每月支付的服務費大約為4500至5000元，費用不高，可減輕家人照顧的負擔，她覺得請照服員到府為老人家服務，是項明智且正確的選擇。

那幾年，旅台的我只要回到故鄉澎湖，一定會去探視外婆，也常常親眼見證到訓練有素的專業照服員為外婆服務照護的現場，看到外婆臣服在照服員靈活的雙手中，神情裡書寫著舒心幸福感，阿姨及舅舅也能稍解緊繃情緒，讓我原本擔憂老人照顧老人的心，才得以放下。

照服員 長照 中風

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