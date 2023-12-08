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膝關節退化難行 中醫助緩解疼痛

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
筋膜炎、五十肩、脊椎病、膝關節炎等，可使用中醫浮針治療。記者賴昀岫／攝影
筋膜炎、五十肩、脊椎病、膝關節炎等，可使用中醫浮針治療。記者賴昀岫／攝影

70多歲林女士膝關節退化，曾經痛到無法走路，更別說要爬樓梯，經採行PRP（高濃度血小板血漿治療）及中醫小針刀治療，一段時間的療程與復健後，如今健步如飛，還能追公車。不過，中醫師也提醒，嚴重的腰椎或頸椎疾病，要靠中西醫整合才能全面性治療。

台北市中醫師公會理事、中西醫師蔡德祥說，全球逾15億人有慢性疼痛困擾，疼痛部位以肩頸與下背部最常見。筋膜炎、五十肩、脊椎病、膝關節炎等，可使用西醫的介入治療或其他療法，中醫的小針刀和浮針治療，也可相輔相成。

蔡德祥表示，小針刀單次療程約5到10分鐘，傳統針灸治療則至少要花半小時；治療頻率方面，小針刀約為每周1次、每個療程6次，效果不好就再6次，跟一般的復健相近，嚴重時可配合西醫其他注射療法。

中國醫藥大學附設醫院傷科主任黃敬軒說，小針刀的作用原理為剝離沾黏組織和疏通氣血阻滯，可改善肌肉和韌帶、神經、血管之間軟組織黏連病變並鬆解肌肉，重新改善血液循環，恢復肢體生理功能，以消除炎症痠痛。

黃敬軒指出，小針刀適應症，包括筋膜炎、網球肘、板機指等慢性軟組織損傷，骨刺、椎間盤突出、椎管狹窄和脊椎滑脫等脊椎病，五十肩、髖關節炎、膝關節炎等，自律神經疾病、頭暈、耳鳴和頭痛等脊柱相關疾病。

浮針介入治療，中國醫藥大學附設醫院復健部主治醫師周立偉說，一次性使用的浮針，外層是保護管套，裡面是不鏽鋼針，操作在皮下淺筋膜、不會刺入肌肉層，針體呈扇形，透過掃散手法，牽拉淺筋膜，藉此消除肌肉內肌激痛點，以緩解、消除疼痛，患者會覺得痠、麻、脹、痛。

醫師 中醫 復健

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