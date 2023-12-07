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助弱勢兒少過年 芥菜種會「新春圍爐紅包募集」起跑

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
芥菜種會今年一月為認養童及其照顧者舉辦新春圍爐活動，帶來新年祝福。圖／芥菜種會提供
芥菜種會今年一月為認養童及其照顧者舉辦新春圍爐活動，帶來新年祝福。圖／芥菜種會提供

農曆春節圍爐、拿紅包的年節氛圍，對認養童來說，可能是每年的盼望。為了讓經濟弱勢的孩子也能溫馨過節，基督教芥菜種會舉辦「新春圍爐紅包募集」活動，預計募集441萬元。7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台愛心響應，11日至15日使用ibon或OPEN POINT APP單筆捐款滿1000元支持「新春圍爐紅包募集助弱勢孩子過好年」。

芥菜種會說，扶助的孩子裡，許多人是第一次收到紅包、第一次感受到圍爐氣氛，有認養童分享，開學後可以買新文具，也有人希望為年幼的弟弟妹妹買奶粉尿布。芥菜種會感謝全國各地認養人定期捐款支持，目前在全台有逾6千名弱勢兒少，因家中經濟困難、照顧者工作忙碌，闔家圍爐真的很不容易，平時背負緊繃生活壓力的照顧者，透過新春圍爐活動，也能夠好好吃一頓飯，慰勞一年來的辛苦。

10歲的小成遭父母棄養，祖父入獄服刑，從小跟著叔公生活，原本同住的曾祖父日前離世。陪伴他一年多的社工說，小成的家不只生活艱苦，照顧他的叔公也有教養上的困難。芥菜種會與全台700多間教會合作認養童關懷服務，今年一月，在新北市林口地區的新春圍爐活動上，小成第一次吃到了年夜飯、拿紅包。叔公說，家裡沒有年夜飯，但教會像一個大家庭，很高興可以跟大家一起圍爐。

芥菜種會說，認養服務新春圍爐活動將於下個月陸續在各地舉辦，需要社會大眾捐款支持，一起為需要的家庭帶來祝福，募得款項將用於圍爐餐費及紅包發放。捐款方式可至芥菜種會官網查詢，或於12月11日起至15日使用7-ELEVEN 門市ibon或OPEN POINT APP捐款，指定「新春圍爐紅包募集 助弱勢孩子過好年」，單筆捐款滿1000元(含以上)，即贈7-ELEVEN商品卡100元。

紅包 年夜飯 募款 捐款

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