蔬果價格高漲影響CPI 陳駿季：都是氣候造成的
主計總處公布11月消費者物價指數CPI，外食費用仍居高不下，11月CPI年增率回落2.9%，其中以食物類漲5.63％、醫藥保健類漲3.05％，在368個查價項目中，番茄漲幅高達59.44％、香蕉漲58.77％、芭樂漲51.59％，價格仍高。
農業部代理部長陳駿季今天參加活動時表示，產品本身的價格伏受到天候影響非常大，特別是小犬颱風、在10月份的時候連續3個颱風，有時候影響是在開花期，或者是在小果期，產量就會減少，果實量少價格就會高。
陳駿季說，看一個農產品，是看一個比較長期的趨勢，如果說短期的趨勢拉高的時候，會看是不是因為氣候的關係，現在看來都是因為氣候的關係，特別是番茄部分，前一陣子豪雨時，造成牛番茄價格居高不下，牛番茄從種稻收要兩個月，所以現在看起來就會價格高漲，所以整個冬季蔬菜蔬果，基本上價格都是比較平穩的，現在影響CPI指數的蔬果，本身都是9月、10月一些雨量造成的。
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