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獨／女友嫌他下面「胎哥」愛愛有陰影 禍首竟是健身房這1物

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
公共場所的毛巾若消毒不全，有可能成為「傳染性軟疣」（如圖）傳播的媒介。圖／本報系資料照片
公共場所的毛巾若消毒不全，有可能成為「傳染性軟疣」（如圖）傳播的媒介。圖／本報系資料照片

一名常在健身房運動的男子，洗澡時無意間發現自己下腹部、陰莖根部與陰囊兩側，兩側長了約3、40顆，直徑約半公分的圓疹，連忙叫女友來看，女友嫌他「胎哥」，要求他快就醫，醫師一看，這只是「傳染性軟疣」，禍首可能是長期使用健身房毛巾擦拭下體所致，勸他不治療也會好，但男子為消除女友「愛愛陰影」，還是自費以雷射燒灼掉。

收治男子的泌尿專科醫師陳昭安表示，「傳染性軟疣」好發於外生殖器、肛門口、下腹、大腿內側與臂部等部位，感染途徑為接觸傳染性軟疣病毒，患部皮膚有直徑約半公分，單發或多發性的肉色或粉色圓形丘疹，免疫力正常者在6個月至1年內，病兆可自行消失，但愛滋等免疫低下患者，則可能愈長愈多。

陳昭安表示，上述這名30歲男子，並非愛滋患者，在被診斷下體圓疹是「傳染性軟疣」後，他告訴男子，這種病毒感染的疹子，不治療也會自己好，但是時間可能要一年半載，感染途徑有可能是使用公共場所的毛巾。

男子此時回想，自己長期健身，在健身房都是使用公用毛巾，有可能因此感染，回去思考一周後，因覺得病灶明顯，加上其女友不斷「碎念」，嫌棄他下面「胎哥」（台語．噁心），「愛愛會有陰影」，男子還是要求自費以雷射燒灼掉。

陳昭安說，燒灼「傳染性軟疣」方式，與電燒菜花相同，都是在患者患部塗麻藥後再燒灼掉，只是健保不給付「傳染性軟疣」雷射燒灼費，但男子稱花個幾千元，能去除女友「愛愛陰影」，很值得。

陳昭安說，「傳染性軟疣」初期堅硬，成熟後變軟，隨著疹子變大，中央會呈現典型的臍窩狀凹陷，內有乾酪樣栓塞物，若擠破後，會在附近皮膚擴散，造成群聚。

至於生活中要如何預防「傳染性軟疣」感染或傳染他人？陳昭安建議，常洗手、避免接觸、摩擦或劃傷「傳染性軟疣」，也不要共用毛巾，而性愛接觸也會造成傳染，性愛時全程使用保險套，也可降低感染的風險。

泌尿專科醫師陳昭安。圖／陳昭安醫師提供
泌尿專科醫師陳昭安。圖／陳昭安醫師提供
男子為消除女友性愛時的陰影，就醫自費燒灼掉下體的「傳染性軟疣」。示意畫面。圖／ingimage
男子為消除女友性愛時的陰影，就醫自費燒灼掉下體的「傳染性軟疣」。示意畫面。圖／ingimage

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