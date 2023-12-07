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小病搞成大病！6旬婦長疔子自醫敷草藥 竟惡化潰瀾到筋膜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化醫院外科醫師李忠懷說明蔡姓婦人的病情。記者簡慧珍／攝影
彰化醫院外科醫師李忠懷說明蔡姓婦人的病情。記者簡慧珍／攝影

民間把皮質囊腫稱為「疔子」，不會影響健康，彰化縣61歲蔡姓婦人背上長疔子，用以往的經驗再次自行擠膿並敷草藥，沒想到這次引發蜂窩性組織炎還潰爛到筋膜，痛到受不了，求醫經清創、負壓抽吸治療和勤換藥長達3個月，傷口才收合。

疔子的醫學名詞叫做表皮囊腫、皮脂囊腫，又稱粉瘤、疔瘡，民間稱「疔子」，好發於臉部和上背部，大腿、手臂內側、腹部，復發率高。衛福部彰化醫院外科醫師李忠懷說，蔡姓婦人以前長疔子也是擠膿和敷草藥都沒事，但現在年紀較大加上有糖尿病，免疫力較差，不宜再自行處理。

蔡婦未就醫前，一再敷草藥，讓細菌感染更加嚴重，發生蜂窩性組織炎而潰爛，感染到筋膜，蔡婦痛得受不了才就醫。她告訴醫護，以為像過去一樣擠膿敷草藥就會好，沒想到變成這樣。

李忠懷說，疔子的感染來源通常是細菌，造成相鄰的多個毛囊一起被感染，免疫力正常的病人通常兩周內會化膿破出、慢慢消炎、變平，較好處理方法是由醫師切開引流，把疔子的膿擠出來，再搭配外用或口服抗生素，避免擴大感染，蔡婦原本只要簡單引流即可，卻因自行擠膿和隨意敷藥，造成筋膜及皮膚潰爛，如果再不清創，可能引發敗血症危及生命。

李忠懷說，蔡婦住院清創後，傷口長達10公分，醫院採負壓抽吸治療幫助肉芽生長，兩周後出院必須每天換藥。彰化醫院居家護理所指出，蔡婦獨居，經濟情況不好，院方指派居家護理師每天到家換藥，經過3個月傷口才完全癒合。

醫師

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