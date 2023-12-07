避免一睡不起 嘉基睡眠中心助好眠

嘉義基督教醫院表示，根據台灣睡眠醫學會統計，全台患有慢性失眠症人達10.7%，有睡眠中止症狀推估近200萬人；小兒睡眠品質不好，會導致注意力不集中，情緒不穩定，容易尿床；成人因過胖，睡眠易打呼，也潛藏突發性死亡。嘉基成立「睡眠醫學中心」，結合8科專科醫師提供多樣化治療，協助打造良好的睡眠品質。

嘉基睡眠醫學中心主任黃健祐醫師表示，據臨床統計在50至70歲容易發生睡眠呼吸中止徵狀，其中，有17%男性與9%女性有中度睡眠障礙與重度睡眠呼吸中止病症。來求診的典型案例包含男性、肥胖、年紀大於40歲及高血壓病史和家族史，徵狀包含日間嗜睡、打呼聲大、甚至睡覺時有呼吸停止現象。

而女性通常年紀較輕、身材較不肥胖、較多是睡眠中斷的狀況、伴隨記憶力減退、情緒上的問題；不可忽視的兒童也會有睡眠呼吸中止，睡覺呼吸聲音大、張口呼吸、白天情緒不穩、夜間尿床、學習表現較差等。

黃健祐提供8項特徵自我檢查包含粗頸、小下巴、打呼、高血壓、疲勞、中年男、嚇死孩子媽等，其中符合5樣以上，就是睡眠呼吸中止症高風險族群，應該考慮做睡眠檢查。

患者劉小姐多年因咽喉有異物感、吞嚥困難，平躺喉頭不舒適，睡覺容易打呼，在北部求醫多年無果，回到嘉義至嘉基求診，經睡眠呼吸檢查，診斷為中度睡眠呼吸中止症，於是先執行雙側懸雍垂顎咽成型術，後因症狀加劇，疑似舌根淋巴組織惡化，經抽血、電腦斷層檢查，排除腫瘤或系統性疾病，與醫師討論後進行達文西機械手臂舌根淋巴組織廣泛切除手術，術後咽喉通暢大幅提升，根本解決咽喉不適與睡眠問題，吃好睡好，心情也跟著好。

黃健祐說，睡眠呼吸中止症是指在睡眠時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）發生反覆塌陷，導致呼吸道堵塞，呼吸變淺、費力，甚至出現氣道完全堵塞的病症。患者在睡眠中因不能呼吸導致多次醒來，造成睡眠質量下降。睡眠呼吸中止症對身體健康的影響非常廣泛，依據醫學文獻指出，肥胖、睡眠不足皆與代謝症候群有關，易造成高血壓、心血管疾病及腦中風的風險，比一般人高出3～4倍的機率，會發生心因性突發性死亡的風險，透過正壓呼吸機的睡眠輔助治療或手術可大幅改善睡眠品質，降低睡眠缺氧問題使健康獲得改善。