秋冬手冰冷麻木！42歲女竟查出頸椎、胸椎長「腫瘤」 6小時手術後切除

天氣轉冷左手就會發冷發麻，一切竟是腫瘤惹的禍？浙江1名42歲女子近幾年每到秋冬，天氣轉冷，她就會左手發冷，有時更會疼痛麻木。近日她情況轉差，不適感不但蔓延至左手臂，甚至到了晚上更會痛得睡不了。女子求醫始知自己頸椎、胸椎處有個「柚子大小」的神經鞘瘤，壓到了她的臂叢神經。最終醫療團隊用了6個小時為她切除腫瘤，術后左手已不再發冷發麻、疼痛不休。

根據《星視頻》報導，浙江杭州42歲的陳姨（化名）這幾年來一到秋冬天，就會感到左手發冷，偶爾伴隨疼痛、麻木，而天氣寒冷則更甚。近日，她左手發冷、疼痛麻木的感覺加劇，更逐步蔓延到了手臂，到了後來甚至在夜間痛得睡不著，同時出現左手軟弱無力的情況。

陳姨頸椎和胸椎交界處有一個「柚子大小」的腫瘤，壓到了臂叢神經。（示意圖／Ingimage）

陳姨入院進行相關檢查，結果醫生發現她頸椎和胸椎交界處有一個「柚子大小」的腫瘤，瘤體緊挨左肺，並且壓到了臂叢神經，導致她左手疼痛發麻。經過進一步檢查后，醫生推斷陳姨頸椎、胸椎處的腫瘤可能是「神經鞘瘤」，也稱作「神經瘤」，其發病確切原因不明，有可能是周圍神經的神經鞘異常生長形成。

雖然神經鞘瘤大多為良性，但因為腫瘤會不斷長大，可能會壓迫到脊髓和神經根，有引致殘疾的風險，更甚者可能會使肺部受壓，影響呼吸，危及性命。

神經鞘瘤的主要治療方式是手術切除。醫療團隊最終花了6小時為陳姨拆除埋在胸口的「炸彈」，術后，陳姨左手不再疼痛發麻。而根據病理結果顯示，醫生推斷沒錯，陳姨所患上的正是神經鞘瘤。

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文章授權轉載自《香港01》