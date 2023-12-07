7旬婦膝蓋退化痛到不能走 中西醫合療健步如飛

70多歲林女士熱愛健走，但隨年紀漸長膝關節退化，一度痛到走也走不動，要靠拐杖才能爬樓梯，接受高濃度血小板血漿（PRP）注射加上中醫小針刀治療，半年後又健步如飛，還能追公車。

現代人因長期姿勢不良，常見扳機指、五十肩甚至椎間盤突出，都屬於惱人的慢性疼痛。台北市中醫師公會理事長林源泉今天在衛教記者會中指出，國外統計指出，全世界逾15億人飽受慢性疼痛困擾，又以肩頸與下背部最常見。

台北市中醫師公會理事蔡德祥說明，2016年健保署統計國人10大燒錢國病，椎間盤突出或背痛名列第7名，給付金額約新台幣140億元，總人數約290萬人。

過去慢性疼痛治療以西醫為主，包括藥物、復健、微創手術和開放性手術等，但某些疾病如筋膜炎、五十肩、脊椎病、膝關節炎等，治療效果常常不甚理想。

蔡德祥表示，中醫講求標本兼治、筋骨同治，若能搭配中醫小針刀和浮針等介入療法，常常可以提供意想不到的神奇效果。

70多歲林女士今天現身分享經驗，原本熱愛健走的她因關節退化，一度痛到無法走路，爬樓梯還要靠拐杖輔助，當初聽到要換膝蓋覺得很害怕，經PRP及中醫小針刀治療，2、3次就健步如飛，現在還能追公車。

小針刀的作用原理在剝離沾黏組織和疏通氣血阻滯。蔡德祥說明，小針刀適應症相當多元，從筋膜炎、網球肘、板機指、媽媽手和腳底筋膜炎、椎間盤突出、五十肩、膝關節炎到耳鳴和頭痛等，太嚴重的腰椎病或頸椎病，中西醫整合治療效果加倍。