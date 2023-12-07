比照中央！ 中市旅宿業114年起不提供一次性備品

為了響應淨零永續，台中市將於2025年1月1日起要求轄內旅宿業及其他住宿業，不得提供容量小於180毫升的液態盥洗、保養用品，以及梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等一次用旅宿用品。

過去旅宿業常使用的小包裝旅宿用品，包含洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等液態盥洗及保養用品，容易造成大量的廢棄物。

環境部今年7月公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，針對觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業進行規範，限制使用一次用旅宿備品，液態盥洗及保養用品須改大瓶裝容器，業者不主動提供牙刷、牙膏等個人衛生用品，但消費者仍可索取，2025年生效。

台中市環保局表示，配合環境部公告，將於2025年1月1日起要求轄內旅宿業及其他住宿業，不得提供容量小於180毫升的液態盥洗、保養用品，以及梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等一次用旅宿用品。

環保局強調，台中市永續淨零自治條例草案也納入規範，要求台中市具一定規模以上或經指定的公私場所，應建立可重複使用容器、餐具借用、歸還及清潔的循環系統，且每年應使用一定比率的循環容器具及提袋，並提供優惠措施，減少一次性用品垃圾產生量。