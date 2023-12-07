流感疫苗接種逾600萬劑 防疫醫師提醒流感預防6原則

每年10月開始到隔年2、3月是流感好發時節，疾管署今「疫苗守護 病毒Blue」宣導直播，由藝人嚴立婷與防疫醫師劉裕誠共同宣導流感放預防流感的六大原則，並宣導接種流感疫苗。疾管署副署長羅一鈞說，目前流感疫苗接種已破600萬人，後續會視接種狀況評估是否增加採購。

劉裕誠說，流感病毒主要經由飛沫傳染，但也可能經由接觸傳播，除了戴好口罩以外，也要維持勤洗手的好習慣。接種流感疫苗是預防流感最好的方法，尤其是65歲以上長者的免疫功能較差、也是流感重症高危險族群應儘速接種。

嚴立婷分享，自己有兩個小孩都是公費疫苗接種對象，加上因為主持健康醫療節目，在醫師的耳濡目染下了解接種疫苗的重要性，都會自費接種。

劉裕誠說，有效預防流感有六大原則，分別為要接種流感疫苗、要勤洗手咳嗽戴口罩、要保持室內空氣流通、要警覺流感症狀、有危險徵兆要儘快就醫、生病要按照醫囑治療。

羅一鈞指出，658萬劑公費流感疫苗，已經接種破600萬人，截至昨日共有601.8萬人接種；其中老人施打接種占最多有208.4萬人、49.8%，更接近目標數五成。目前剩不到60萬劑，仍有20萬劑開口合約，會看後續接種施打狀況評估是否繼續採購。