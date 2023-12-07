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肺阻塞病患日增已近10% 胸腔病院呼籲一有症狀立即就醫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
肺阻塞病患日增，胸腔病院呼籲民眾一有症狀立即就醫。圖／醫師吳啓豪提供
肺阻塞病患日增，胸腔病院呼籲民眾一有症狀立即就醫。圖／醫師吳啓豪提供

衛福部胸腔病院發現肺阻塞病患日增，最新統計已有近10%民眾診斷出現肺阻塞，越來越多沒吸菸的人罹患，推測與空氣汙染惡化有關，因越早治療越能延緩疾病惡化，呼籲民眾一有易喘等可疑症狀要立即就醫。

胸腔病院醫師吳啓豪表示，2022年統計台灣每10萬人口中有27.8人死於肺阻塞等慢性下呼吸道疾病，是10大死因中排名第9疾病。男性高於女性且盛行率隨著年齡增長而明顯上升。

依全球流行病學研究肺阻塞盛行率約10.3％，即使從未吸菸的人也有大約3-11％的人罹患。吳啓豪說，台灣的研究約9.5％的人符合肺阻塞診斷標準。可見肺阻塞並非罕見疾病，但因診斷需靠肺量計，且早期臨床症狀不明顯，民眾甚至醫師都很容易忽略。

吳啓豪指出，近來門診常見吸菸民眾出現咳嗽不斷、行走時呼吸急促等症狀來求助，70歲陳姓患者甚至可以聽到自己的呼吸聲，檢查確診患有慢性阻塞性肺病。接受吸入性藥物治療後，症狀明顯改善許多。

吳啓豪說，慢性阻塞性肺病（COPD）簡稱為肺阻塞，是源於呼吸道或肺泡異常的多樣性肺部疾病，主要慢性症狀包括持續性咳嗽、呼吸急促以及大量痰液，且會隨著時間持續性惡化。

吳啓豪說，在台灣大多數肺阻塞主因長期吸菸，但長期吸入其他有害微粒或氣體也可能發病，空氣汙染物如PM2.5，也已確認與肺阻塞盛行率有高度相關。

胸腔病院院長黃紹宗表示，目前對肺阻塞的治療方法包括藥物治療和非藥物治療。這些方法可減輕症狀、改善患者健康狀態、預防疾病進展、延緩惡化降低致死率。如果民眾出現與肺阻塞相關症狀如慢性咳嗽、呼吸急促、長期咳嗽有痰，應盡快前往醫院檢查，避免惡化。

肺阻塞病患日增，胸腔病院呼籲民眾一有症狀立即就醫。圖／醫師吳啓豪提供
肺阻塞病患日增，胸腔病院呼籲民眾一有症狀立即就醫。圖／醫師吳啓豪提供

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