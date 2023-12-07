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海芙刀治療子宮肌瘤 無創手術保存子宮完整性醫院發表成果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
婦女子宮腫瘤治療目前僅海芙刀能無創、無沾黏風險手術，安南醫院婦產科今天發表治療成果。記者周宗禎／攝影
婦女子宮腫瘤治療目前僅海芙刀能無創、無沾黏風險手術，安南醫院婦產科今天發表治療成果。記者周宗禎／攝影

子宮肌瘤是婦女最常見腫瘤，很多人害怕開刀延誤治療。台南市立安南醫院引進目前台南唯一的「海芙刀」設備3個月，今天發表無創子宮肌瘤治療案例，以不流血、無疤痕方式協助不適合開刀或害怕開刀、想保有生育能力的患者

「海芙」HIFU是高能量聚焦超音波的英文簡稱，原理是以高能量超音波聚焦一點產生熱量，穿透腹腔到達設定的子宮肌瘤、加熱到超過攝氏60度就能破壞癌細胞蛋白質，最終凝固壞死，再逐漸被周邊正常組織吸收，達到「消融」效果。

安南醫院婦產科主任蔡士偉表示，43歲許姓患者檢查發現肌瘤已壓迫子宮内膜腔，進而造成月經量多合併經痛。考量尚末生育之後有懷孕可能，醫病討論後決定採無創海芙刀子宮肌瘤治療。

患者分享過程，治療時因有感到些微不舒服，結束就沒有，尤其隔天就能出院，覺得不像手術「很不真實」。不過隔天出院前核磁共振檢查，就明顯看到肌瘤變成黑色空洞，醫師確認都順利消融、沒有血液供應。

蔡士偉說，許小姐不僅頻尿症狀改善，月經量也恢復正常量，連帶經痛感都降低。患者也確認因海芙治療而改善症狀。

蔡士偉表示，子宮良性腫瘤治療過去多開腹手術，後逐漸發展腹腔鏡手術、子宮腔鏡手術等微創技術。「但這些治療方式都有傷口，可能仍會對患者造成一定程度的影響。

他說，海芙刀提供子宮肌瘤、子宮肌腺症新治療選項，患者不需要麻醉，僅以藥物鎮痛就可輕鬆仰躺 1 到3小時完成治療。海芙刀以精準定位腫瘤病灶，高能量產生不可逆凝固性壞死，腫瘤持續吸收縮小達9成，患者症狀跟著改善。海芙刀不流血、無疤痕及保留器官治療、能短時間恢復正常生活與工作。

海芙刀衛福部還沒有核准其他部位癌症使用，台大醫院正在人體試驗。目前治療依腫瘤狀況含術前二周、術後隔天核磁共振攝影費用約20到22萬元。

除經濟條件許可、有保險支付民眾，醫界建議血友病患者或太肥胖、中風或心血管、肝腎功能異常等麻醉風險高族群，可與醫師討論評估是否採用海芙刀無創治療。

婦女子宮腫瘤治療目前僅海芙刀能無創、無沾黏風險手術，安南醫院婦產科今天發表治療成果。記者周宗禎／攝影
婦女子宮腫瘤治療目前僅海芙刀能無創、無沾黏風險手術，安南醫院婦產科今天發表治療成果。記者周宗禎／攝影

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