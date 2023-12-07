快訊

亞錦賽／開搶4場次門票 球迷分享撇步「這場較不熱門」

快訊／APPLE和男友官宣結婚 既是人妻又當媽雙喜臨門

環境教育網站上線 連10天贈綠點「每天賺1杯美式咖啡」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今舉辦「環境教育探索館」網站正式上線記者會。圖／環境部提供
環境部今舉辦「環境教育探索館」網站正式上線記者會。圖／環境部提供

為提升民眾環境認知，環境部建置「環境教育探索館」網站並於今天正式上線，網站匯集多年環境教育的資源及成果。環境部保護司長劉宗勇表示，為慶祝及推廣探索館，今晚6時起連續10天舉辦答題贈環保綠點活動，每天限量20萬點。

環境部今舉辦「環境教育探索館」網站正式上線記者會，劉宗勇表示，環境教育就是希望提升民眾環境認知、培養態度、展現行動力等。

劉宗勇說，網站整合環境部推動的重點工作及環境議題，並集結多年環境教育工作上耕耘的豐碩成果，導入電子化圖書館概念及分眾探索設計，適合不同年齡層，從小學、幼稚園、國高中或是一般民眾，都可以有相關的教材或影音內容。

劉宗勇表示，為慶祝網站啟用，從今晚6時起至12月17日晚間6時止，網站將推出「挑戰探索任務贈環保綠點」活動，每天限量20萬環保綠點，贈完為止。挑戰任務一組有5題目，答對3題即可獲得1200點綠點，每人最多答3組，一天最多可獲3600點，相當於賺到一杯便利商店的美式咖啡。

環境部說明，「環境教育探索館」網站主要分為環境主題、使用情境、縣市地圖等3大探索內容，環境主題可依民眾選擇學齡層、社群等類別呈現對應合適資訊；使用情境上，家長能夠探索適合孩童輕鬆學習的「聽故事愛環境」podcast及環境教育繪本，學校教師能夠探索師生共同參與競賽活動、或是授課所需教材。

縣市地圖探索部分，則是利用直觀操作方式，供民眾點選縣市即可看到具備該縣市在地特色環境教育資源與成果。

環境部

延伸閱讀

「環境教育網站」上線 10天限量贈綠點活動開跑

退而不休 新北濕地志工各個都有超專業背景

遠雄人壽挺喜憨兒基金會 贊助身障者及其家庭微型保險

台南多功能動保園區動土 朝環境教育場域發展

相關新聞

影／雪山圈谷持續降初雪達10公分 山友請審慎評估安全

近來天氣降溫，加上高山水氣足夠，雪山圈谷昨降下今年入冬以來第一場初雪，上方的369營地也同樣飄雪，雪霸國家公園管理處巡山...

今「大雪」降雪機率低玉山有霧淞 天氣好轉下周二再變天

今迎接大雪節氣，不過中央氣象署指出，今、明天因無水氣配合，高山下雪機率偏低。今天起，各地天氣好轉，明晨仍偏冷，中部以北、...

日本關西機場國際線改裝啟用 民眾：出境不用排很久免稅店很好買

日前不少台灣旅客反映，日本關西機場出境人潮非常多，飛機起飛時間不到10分鐘還在排安檢，不少航班延遲1小時才起飛。但民眾最...

113年瓦斯爐、熱水器補助來了 每台最高補助3000元

為促進住宅能源使用效率提升，經濟部將投入4億元預算推動113年「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵民眾購置一、二級能效瓦斯...

跨年宜花東觀日旅遊夯 國5行車時間恐為平常5至7倍

宜花東地區為國內跨年、觀日出及旅遊熱門景點，高速公路局研判，2024年元旦連假及假期前一日，國5將湧現往花東旅遊車流，造...

今天下午入「大雪」4生肖注意...養精調食「慎房事」

今天下午5時34分進入「大雪」節氣，依照中華傳統習俗，屬於「進補」的時節，不過命理師楊登嵙提醒，此節氣進補不是只是吃些營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。