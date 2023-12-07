環境教育網站上線 連10天贈綠點「每天賺1杯美式咖啡」

為提升民眾環境認知，環境部建置「環境教育探索館」網站並於今天正式上線，網站匯集多年環境教育的資源及成果。環境部保護司長劉宗勇表示，為慶祝及推廣探索館，今晚6時起連續10天舉辦答題贈環保綠點活動，每天限量20萬點。

環境部今舉辦「環境教育探索館」網站正式上線記者會，劉宗勇表示，環境教育就是希望提升民眾環境認知、培養態度、展現行動力等。

劉宗勇說，網站整合環境部推動的重點工作及環境議題，並集結多年環境教育工作上耕耘的豐碩成果，導入電子化圖書館概念及分眾探索設計，適合不同年齡層，從小學、幼稚園、國高中或是一般民眾，都可以有相關的教材或影音內容。

劉宗勇表示，為慶祝網站啟用，從今晚6時起至12月17日晚間6時止，網站將推出「挑戰探索任務贈環保綠點」活動，每天限量20萬環保綠點，贈完為止。挑戰任務一組有5題目，答對3題即可獲得1200點綠點，每人最多答3組，一天最多可獲3600點，相當於賺到一杯便利商店的美式咖啡。

環境部說明，「環境教育探索館」網站主要分為環境主題、使用情境、縣市地圖等3大探索內容，環境主題可依民眾選擇學齡層、社群等類別呈現對應合適資訊；使用情境上，家長能夠探索適合孩童輕鬆學習的「聽故事愛環境」podcast及環境教育繪本，學校教師能夠探索師生共同參與競賽活動、或是授課所需教材。

縣市地圖探索部分，則是利用直觀操作方式，供民眾點選縣市即可看到具備該縣市在地特色環境教育資源與成果。