財政部金擘獎出爐 遠百竹北榮獲「民間團隊獎」佳等獎

遠百竹北自開幕以來，為廣大的新竹地區提供優質購物休憩空間與舒適便捷停車服務，也利用遠百竹北獨有的場域提供多元的社區共融、文化展演、居民一家的共好環境，讓遠百竹北在2023年「金擘獎」參賽作品中脫穎而出，榮獲第21屆金擘獎「民間團隊獎」佳等獎的肯定。

財政部辦理第21屆民間參與公共建設「金擘獎」，12月1日於台北國際會議中心舉辦頒獎典禮，今年共有34個政府團隊與民間團隊參賽，經過半年評選，最後有14個團體獲得肯定。而新竹縣竹北市停八停車場委託民間參與興建營運案BOT遠百竹北推動促參，創造政府、企業、民眾多贏新局，共好竹北、共好台灣。

行政院長陳建仁出席「金擘獎」頒獎致詞時表示，政府資源有限，若能與民間豐沛資金、創意與經營效率合作，勢必能提升公共建設的辦理速度，提供更為優質的公共服務，20多年來，促參案件投資金額達9676億元，契約期間政府減少財政支出1兆6558億元，增加財政收入6829億元，創造17萬個就業機會，對台灣經濟成長有顯著貢獻。

「金擘獎」頒獎典禮由遠東百貨總經理徐雪芳親自代表受獎，從竹北停八停車場BOT規畫迄今，遠百竹北不僅打造新竹縣首座結合現代化停車場及客家主題購物商場的地標性建築，在主體公共設施停車場為綠建築規格，並訂有完整的管理計畫，提供舒適、高品質的停車環境，同時導入智能停車服務，提供車牌辨識及繳費機尋車功能，提高停車便利性。

遠百竹北設置親子廁所、無障礙洗手間、哺乳室及育嬰室，提供熱開水、尿布臺及尿布販賣機，在空間規畫上提供獨立隱密、靜謐且便利的空間哺育嬰兒，為消費者打造貼心的場域。