黃金舜：中國人也愛台灣價值 感冒藥越洋「價翻5倍」

中國大陸呼吸道疫情嚴重，尤其黴漿菌案例數不斷升溫，許多防檢疫措施逐漸回歸。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，兩周前開始收到藥局回報，有陸配、台商大量購買感冒藥、咳嗽藥，說到中國可以「價格翻5倍」，甚至特別偏好台灣的藥品品牌，藥師公會昨天下令開始監測，若有人在藥局一次要購買10、20盒以上，就必須通報。

疾管署發言人羅一鈞昨表示，依據中國大陸衛生單位公布資料，中國近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，肺炎黴漿菌已經下降，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行。

疫情雖尚未到台灣，但「搶藥潮」似乎又開始在台灣湧現。黃金舜表示，兩周前開始公會收到基層藥局回報，陸配、台商有大量蒐購抗生素的情形出現，因此公會下令，由於抗生素為處方藥，若民眾未持處方不得販售藥品出去，若接獲檢舉將通報主管機關。

「但感冒藥、咳嗽藥並屬於指示用藥。」黃金舜表示，中國如今呼吸道疾病各種流行，除了一般綜合感冒藥，這波疫情會產生長期咳嗽症狀，「止咳藥物需求大增」。藥局也通報不少台商要回去中國前，會大量購買感冒藥、咳嗽藥攜往中國，說「到中國可以翻5倍價格」；同時，中國人也看重「台灣價值」，雖然感冒藥、咳嗽藥、軟便劑等等中國都有藥品，但台灣的品牌對他們來說更有價值，是被當作公關品在發送的。

黃金舜說，藥品依法是不能做私下販售的行為，但基層藥局看到許多陸配，拿了慢性病的藥也不吃，也是要帶回去中國，收到愈來愈多相關情形的回報，因此昨日起通知各基層藥局，1至2盒購買屬於正常，但若是一次購買10至20盒感冒、止咳藥，就得進行通報，將由藥師公會與政府主管機關研議處理。