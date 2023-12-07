北中南環團連3周上街頭 籲總統立委參選人正視空汙問題

2024總統大選進入倒數37天，藍綠白3組人馬角逐正副總統大位，卻鮮少聚焦國家政策，民間團體不斷提出訴求盼有能見度，但不少政策議題仍在選戰中被邊緣化。北中南環團今聯合召開記者會，宣布本周日起連續3周上街頭，要求各黨派總統參選人正視各地空汙、氣候治理及公正能源轉型等訴求。

北中南多個環團今於立法院召開記者會，宣布12月10日將於高雄市政府前、12月16日立法院前、12月24日台中市議會中庭廣場舉辦反空汙集會。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，汰煤、去化石燃料、減甲烷、鋼鐵石化淨零、再生能源及能源效率倍增等，是今年COP28討論的重中之重；台灣的煤電在高度依賴天然氣（化石燃料）發電的同時，何時能終結並達到淨零碳排，每位總統參選人應誠實面對及回應，並呼籲各黨總統參選人應提出無煤、淨零碳排具體作為與政見，勿讓能源轉型淪為政治口號與籌碼。

工作傷害受害人協會專員賀光卍說，民眾經過工廠、工業區、石化業、科學園區、燃煤發電廠等，若有聞到刺鼻或難聞的味道，就代表恐有罹癌風險，因上述廠區在生產過程中，會使用有害化學物質或製造有害物質，這些物質能透過溶劑、水或空氣散布出來，而在廠區工作的勞工，其致癌風險會比一般人來得高。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，在面對極端氣候威脅下，不能只想解決能源供應問題，更要檢討我國為何需要這麼多電、分析哪些產業是用電大戶，並呼籲總統參選人提出策略，承諾在不擴大甚至縮減用電量的前提下，調整產業型態，縮減高耗水、耗能、高汙染、高碳排的產業規模，推動產業往潔淨、永續方向轉型。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，COP28首次以是世人健康為主軸，各國領導人、產業領袖及民團共商抗氣候沸騰的全球大計，而台灣2024總統及立委大選將於37天舉行，但國際環團一度邀約藍綠白總統參選人的氣候政見辯論會黯然流會，空汙議題也在選戰議題中被邊緣化。