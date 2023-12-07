年奪1000萬人命 全台3成國人不自知國健署一招可預防

衛福部國健署調查發現，18歲以上國人高血壓盛行率為26.8%，但3成民眾「不自知」。台灣高血壓學會主委、台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民表示，高血壓是國人十大死因中第八名，全球有1000萬人因此失去性命，因此各大醫學會與國健署、社區藥局共同合作推廣「722」量血壓，建議民眾每一年進行一次，高血壓患者則每月至少印行一次，做好自我監測保健康。

量測血壓722原則是透過，連續「7」天量測、每天量測「2」次（早起、睡前）、每次量測「2」遍，取其平均值，清楚掌握血壓狀況，才是做好血壓管理的重要關鍵。

為了推廣民眾自主監測血壓，國健署今年委託台灣高血壓學會、藥師公會全國聯合會合作，規劃以社區藥局為血壓管理站，透過藥師主動對民眾進行血壓測量、健康識能問卷調查，教導民眾使用健康數位工具APP或紙本記錄自我722血壓值，透過每個月收集1次個案血壓量測722數值，並持續追蹤管理3個月，協助檢視血壓狀況，適時給予生活型態衛教或醫療轉介。

根據國健署2017-2020年「國民營養健康調查」發現，18歲以上國人高血壓盛行率為26.8%，但3成民眾不知道自己有高血壓。50多歲的林小姐，在銀行擔任理專，平時沒有定期量血壓的習慣，某次買藥時在藥師建議下量測血壓，發現收縮壓高達208 mmHg，高出標準值的130 mmHg；藥師衛教下調整生活型態，以及落實722，卻仍未明顯改善高血壓情形，藥師後續協助轉介至醫院，才得以控制穩定。高血壓是造成心血管疾病及腦中風的危險因子，林小姐表示，幸好有藥師提醒，現在生活、工作一切正常。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部主治醫師林彥宏表示，以台灣高血壓盛行率推算，起碼有百萬人是高血壓患者，但實際治療、控制的比例不太理想，因此高血壓醫學會、心臟醫學會以及其他醫學會都合作衛教，努力推廣「722」，藥師的人數比專科醫師多非常多，社區藥局更加貼近民眾，因此透過社區藥局推廣更顯得重要。

「高血壓每年在全球帶走1000萬條性命。」鄭浩民指出，高血壓是全世界都相當重視預防的疾病，台灣十大死因中高血壓位居第八名，然而心臟病、中風也大多與高血壓息息相關，因此要如何預防高血壓所帶來的風險，監測便相當重要。

鄭浩民說，過去病患常在醫院診間才量測血壓，但「白袍高血壓」的準確率不足，根據國際期刊研究，「居家血壓」是所有血壓量測的方式中，最能夠預測風險也最穩定的的指標。一般民眾每年進行一次「722」，若有家族史等高風險族群每3個月一次「722」，高血壓患者則每月一次「722」，避免高血壓成為不定時炸彈，定期監測才能夠預防保護自身健康。

國健署副署長魏璽倫說，與社區藥局合作的計畫中，截至11月底止，共59家藥局參與試辦並收案805位民眾，經3個月追蹤結果顯示，新發血壓偏高個案135位（722血壓值≥130/80 mmHg占16.8%），且僅約4成的民眾知道正常血壓值、僅約3成民眾知道居家血壓722原則，經過專業人員介入血壓管理後，兩者皆有效提升至八成。

同時，針對民眾血壓自我管理態度（如願意調整生活型態）及健康管理行為（如開始早晚量血壓、維持理想體重、每月量測自己的腰圍等）更是有顯著的增加，並有77%願意說服親友一起定期量測血壓。

國健署長吳昭軍提影，18歲以上民眾每年至少1次居家血壓722量測，並維持健康生活型態，如採低油、低糖、低鹽及高纖的飲食（三低一高飲食）、拒菸酒檳榔、養成運動習慣、保持適當體重等，才能保障自己的健康人生。