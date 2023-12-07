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大學生誤把商陸當作人參 中醫師：1類人禁用

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
陳仲豪說，商陸是藥材沒錯，但國內中醫師幾乎沒有使用。圖取自紅星新聞
陳仲豪說，商陸是藥材沒錯，但國內中醫師幾乎沒有使用。圖取自紅星新聞

一名在南韓留學的大陸大學生，「錯把商陸當作人參，誤食中毒後睡了17小時的影片」在網上流傳引發熱議。中醫師指出，商陸本身苦、寒，有毒，本身的功效為，「逐水消腫，通利二便」，也就是消水腫，但孕婦禁用，因使用有流產風險，國內中醫普遍也不使用。

當事留學生「小藝」和朋友在松樹林裡，發現長得像人參的植物，便在好奇心驅使下咬了一口，覺得有點澀，感覺像是生馬鈴薯，後來回到宿舍後覺得特別睏，便從下午4點昏水到隔天早上9點，由於小藝將該職務的照片上傳到網路，就有網友留言，「人參是鬚根，你這個是商陸，還是紅莖的，就是全株都有毒。」

台北市中醫師公會副理事長陳仲豪說，商陸是藥材沒錯，但國內中醫師幾乎沒有使用，性味歸經為苦、寒；有毒。歸肺、脾、腎、大腸經；功效則為逐水消腫、通利二便，解毒散結，也就是消水腫、腹瀉的效果，但因為「腸子跟子宮的神經是同一條」，孕婦如嚴重腹瀉，會發生流產的狀況，所以孕婦禁用。

陳仲豪表示，商陸屬於偏冷的藥材，吃多會導致身體偏寒，而中藥材本身講究的是屬性，例如當歸屬於溫性藥材，身體偏寒的人很適合，但對於體質偏熱的人就不宜，且有需求一定要尋求中醫師協助、視個人體質與需求對症下藥。

另外，根據「醫針」網站資訊，商陸的現代應用大致有治療慢性氣管炎、銀屑病和乳腺增生病，而銀屑病其實就是乾鮮的別稱，因為乾癬的外觀是粗糙的紅色丘疹或斑塊，表面覆蓋許多銀白色的鱗屑，所以在中國大陸又有銀屑病的別稱。

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