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台南2026起一次性備品改收費 旅館全聯會：應賣環保材質

聯合報／ 記者吳淑玲林伯驊／台南即時報導
台南市淨零永續城市管理自治條例規定規定2026年起不得南市觀光旅館業、旅館業、民宿等住宿業，都不得免費提供梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品。圖／台南市觀旅局提供
台南市淨零永續城市管理自治條例規定規定2026年起不得南市觀光旅館業、旅館業、民宿等住宿業，都不得免費提供梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品。圖／台南市觀旅局提供

台南市淨零永續城市管理自治條例正在議會審議中，其中規定2026年起不得南市觀光旅館業、旅館業、民宿等住宿業，都不得免費提供梳子、牙刷、刮鬍刀等個人衛生用品。對此，旅館商業同業公會全聯會理事長洪崇元說，一樣的東西改放在飯店櫃台賣，客人恐感覺被刁難，政府配套措施一定要做好。

台南市民宿協會榮譽理事長周榮棠說，背包客棧原本習慣不提供牙刷等備品，世界各地的旅人已習慣此模式，不主動提供跟不免費提供，並沒差異太多，且遊客也不會因台南旅宿的作法，就不來旅遊，都會配合政策。

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰說，中央政策為「6小品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）」2025年1月1日起不主動提供，隔1年後台南的作法再更強硬一些要購買，屆時中央政策已實施1年，阻力會少很多，旅宿業只擔心宣導仍不夠、客人跑到櫃台爭執，希望加強宣導，業者會盡量配合。

洪崇元指出，原本放在客房的備品，為了環保意識盡量不主動提供，有飯店放在1樓大廳供取用，結果客人因此拿更多，或者發現房間沒付，打館內服務專線要求送去房間，增加員工工作，也沒更加環保，未若不免費提供，「一樣的東西改放櫃台叫客人來買」恐讓人感覺刁難，中央一定要用力宣導。

洪崇元說，旅館都願意配合環保政策，政府務必做好配套措施，例如牙刷、刮鬍刀等要改為販售，結果賣的一樣是那些塑膠製品，不如要求改售環保材質的，才不會造成汙染。

台南 房間

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