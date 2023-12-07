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婦長疔子擠膿敷草藥 竟成10公分大傷口潰爛到筋膜

中央社／ 彰化縣7日電

61歲蔡婦後背長疔子自行擠膿並敷上草藥，引發蜂窩性組織炎，前往醫院就醫時已潰爛到筋膜，傷口約10公分大，經清創後傷口才收合，醫師指出，幸好及時就醫，不然恐引發敗血症

衛生福利部彰化醫院今天發布新聞，患有糖尿病的蔡婦3個多月前左後背長了疔子，自行把膿擠出來後，在傷口敷上草藥，不過傷口未癒合反而變大，直到痛得受不了才就醫。

彰化醫院一般外科主治醫師李忠懷說，婦人就醫時，左後背約1公分大的疔子已變成約10公分大傷口，因蜂窩性組織炎潰爛到筋膜，於是安排婦人住院進行負壓抽吸治療，以助肉芽生長，2週後出院。

李忠懷指出，疔子也常被叫做疔瘡，醫學上稱表皮囊腫，婦人以為擠膿後敷草藥就會好，卻因患有糖尿病，免疫力較差，加上草藥可能造成擴大感染，傷口開始往內外潰爛。

李忠懷說，疔子的感染來源常來自細菌，造成相鄰多個毛囊一起被感染，免疫力正常的病人，通常2週內會化膿破出，慢慢消炎變平，不過仍建議由醫師切開引流，把疔子的膿擠出來，再搭配外用或口服抗生素，避免擴大感染。

李忠懷表示，免疫力不好的病人最好不要自行處理敷藥，如處理不當，感染可能擴大到皮下脂肪，成為蜂窩性組織炎，傷口潰爛引發敗血症，民眾不可不慎。

醫師 敗血症 彰化

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